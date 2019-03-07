Piste giren köpek uçuş trafiğini engelledi

Atatürk Havalimanı’nda uçuşların yoğun olduğu sırada piste giren köpek nedeniyle 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı’nda saat 11.30 sıralarında 05-23 nolu pistte Florya tarafından inişe geçen bir uçağın pilotu, pistte köpek gördü. Uçağın pilotu, pistte gezinen köpeği görünce kontrol kulesini uyardı. Köpeğin pistte olduğu sürede iniş için alçalan 2 uçak pas geçmek zorunda kaldı. Pistte köpek olduğunu öğrenen kule görevlileri, DHMİ Hayvanlarla Mücadele Birimini arayarak, köpeğin pistten uzaklaştırılmasını istedi. Hayvanlarla Mücadele Timi, köpeği pistten uzaklaştırdı. Köpek havalimanına girdiği yerden havalimanı dışına çıkarıldı. Köpeğin uzaklaştırılması sırasında iniş yapmak için alçalan iki uçak kule tarafından uyarılarak kontrol amaçlı olarak pisti pas geçmesi istendi. Pas geçen uçaklar, havada bir kez tur attıktan sonra sorunsuz bir şekilde Atatürk Havalimanı’na indi.