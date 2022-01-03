Pişmaniye nerenin? Pişmaniye nasıl yapılır?

Pişmaniye'nin kökeni İrana dayanıp, koyun yününe benzediği için yün gibi anlamına gelen 'Peşmek' adını almıştır ve zamanla Türkçe'de pişmaniye olarak anılmıştır.

Pişmaniye nerenin, nedir? Evde pişmaniye nasıl yapılır

Anadolu'nun hemen her yöresinde bulunmakla beraber Kocaeli ilinde yapılan şekli ün kazanmıştır; çok miktarda üretilip satıldığı için Kocaeli ilinde bulunan İzmit kentine özgü yiyeceklerden sayılmış ve 2010 yılında 'İzmit Pişmaniyesi' olarak 'Coğrafi Tescil Belgesi' alınmıştır.

Pişmaniye kalori

Pişmaniye Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 484 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 40 gramlık miktarında Pişmaniye 194 kalori bulunmaktadır. Pişmaniye rafine şeker içeriği ve yağ oranı yüksek bir tatlıdır. Diyet yapan ve diyabeti olan kişiler tüketiminden kaçınmalıdır.

Ülkemizin yöresel lezzetlerinden olan pişmaniye nasıl yapılır, tarifi.

Pişmaniye tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

2, 5 su bardağı şeker

1 su bardağı su

Limon tuzu

2 kase un

Buz kalıpları

Yapılşı

2, 5 su bardağı şekeri 1 su bardağı su ile karıştırıp kaynatmaya başlıyoruz. Bir yandan da 2 kase unumuzu tavamıza alarak kavuruyoruz. Kaynamakta olan şerbetin kıvam aldığını anlamak için soğuk suya 1/2 damla damlatıyoruz macun kıvamına geldiyse alıyoruz ocaktan. Bu arada limon tuzu atıyoruz tepsimizin üzerini tereyağı ile yağlıyoruz tepsimizin altına buz kalıpları koyuyoruz ve tahta kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. İyice macun kıvamına gelince elimize alıyoruz. Önceden hazırlamış olduğumuz kavurduğumuz unu masa ya da tezgaha döküyoruz. Macun halka yapıp unun içine koyuyoruz. Macunu kopartmadan una yedirerek çekerek halka yapıyoruz. Afiyet olsun