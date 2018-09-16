0553 313 94 23

29 yıl sonra 'pişman' olan kedicik Ayça Pars bülbül gibi öttü!

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan kedicik Ayça Pars tüm bildiklerini anlattı.

16 Eylül 2018 Pazar 09:16
29 yıl sonra 'pişman' olan kedicik Ayça Pars bülbül gibi öttü!

29 yıl Adnan Oktar örgütünün İmam Bacılar Grubu'nda bulunan Ayça Pars, itirafçı olma kararını vicdanıyla aldığını ifade etti.

Etkin pişmanlık yasasından faydalanan ve polise 120 sayfalık ifade verdikten sonra cezaevinden tahliye olan Pars Sabah gazetesinden Emir Somer’e konuştu.  8 gün emniyette polise ifade verdiğini anlatan Pars, şunları söyledi:

"ÖRGÜTÜN KISKACINA ALINDIK"

“Yapılanları vicdanım kabul etmiyordu.  Ancak orada 'Din adına yapılan bu uygulamalar en doğru, diğer uygulamalar yanlış' diye verilen bir telkin vardı. Uzun yıllar ve aşama aşama kullanılan çok fazla taktik ve hile vardı. Yaptığınız, konuştuğunuz, düşündüğünüz her şey kontrol altında. Devletimizin verdiği imkanla bildiğim her şeyi anlatmaya karar verdim. Oraya 29 yıl önce din adına gittik, sonra örgütün kapsamlı şekilde kıskacına alındık. Bu tip yapılardan değil çıkmak, hukuksuz durumları iki kişinin arasında bile konuşması imkansızdır."

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 09:16
  1. Ayça Pars
  2. Adnan Oktar suç örgütü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halk otobüsünde akbil gerginliği
    1. Halk otobüsünde akbil gerginliği
    2. Amerika'da köpek balığı saldırısı
    3. Merkez Bankası'ndan flaş açıklama!
    4. PKK'lı teröristin üstünden çıkanlar..
    5. İzmir'de aynı yerde peş peşe kaza: 1..
    6. Fırsatların güvenli kapısında kazanç..
    7. Ölümlü kazaya karışan alkollü sürücü:..
    8. ABD'de tutukluydu... Türkiye'ye geri..
    9. Dolara karşı bomba hamle! 1 Ocak..
    10. İthal ürünlerde gözetim uygulaması
    11. İstanbul Fatih'te asayiş denetimi
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekerlekli..
    13. Van'ın Başkale ilçesinde 42 kaçak..
    14. Amerika Büyükelçiliği'ne saldırıda..
    15. Mersin'deki toplu balık ölümleri..
    16. Emniyetten 'otostop' uyarısı!
    17. Beşiktaş'ta seçim günü! Orman tek aday
    18. Hatay'da yayla dönüşü şarampole..
    19. ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda sıcak..
    20. İran'dan AB'ye tehdit!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"
    ABD'de PKK'lı teröristleri yere sermişti!
    ABD'de PKK'lı teröristleri yere sermişti!