29 yıl sonra 'pişman' olan kedicik Ayça Pars bülbül gibi öttü!

29 yıl Adnan Oktar örgütünün İmam Bacılar Grubu'nda bulunan Ayça Pars, itirafçı olma kararını vicdanıyla aldığını ifade etti.

Etkin pişmanlık yasasından faydalanan ve polise 120 sayfalık ifade verdikten sonra cezaevinden tahliye olan Pars Sabah gazetesinden Emir Somer’e konuştu. 8 gün emniyette polise ifade verdiğini anlatan Pars, şunları söyledi:

"ÖRGÜTÜN KISKACINA ALINDIK"

“Yapılanları vicdanım kabul etmiyordu. Ancak orada 'Din adına yapılan bu uygulamalar en doğru, diğer uygulamalar yanlış' diye verilen bir telkin vardı. Uzun yıllar ve aşama aşama kullanılan çok fazla taktik ve hile vardı. Yaptığınız, konuştuğunuz, düşündüğünüz her şey kontrol altında. Devletimizin verdiği imkanla bildiğim her şeyi anlatmaya karar verdim. Oraya 29 yıl önce din adına gittik, sonra örgütün kapsamlı şekilde kıskacına alındık. Bu tip yapılardan değil çıkmak, hukuksuz durumları iki kişinin arasında bile konuşması imkansızdır."