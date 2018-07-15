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Pişman olan hırsız çaldığı altınları geri yolladı

Hindistan'da bir eve girerek evde bulunan çok sayıda değerli eşyayı çalan hırsız, 2 gün sonra pişman olunca not yazarak ev sahiplerinden özür dileyip çaldığı eşyaları geri yolladı.

15 Temmuz 2018 Pazar 14:35
Pişman olan hırsız çaldığı altınları geri yolladı

Hindistan'ın Kerala şehrinde bir evden, altın ve mücevher çalan hırsız, iki gün sonra yaptıklarından pişman oldu ve özür mektubu yazdı. Hırsız mektubunda, "Beni affedin, özür dilerim" dedi.

ÖZÜR MEKTUBUYLA BİRLİKTE ÇALDIKLARINI İADE ETTİ

Salı günü bir düğüne katıldıkları sırada evlerinden olmayan aile, mücevherlerinin çalındığını fark etti ve durumu polise bildirdi. Yaptıklarından pişman olan hırsız, çaldığı değerli eşyaları, özür mektubuyla birlikte geri yolladı.

"LÜTFEN BENİ TUTUKLAMAYIN"

Hırsız mektubunda, "Lütfen beni tutuklatmayın, beni affedin, özür dilerim. Yaptığım hata içinde bulunduğum zor koşullardan dolayıydı" ifadesinde bulunarak mücevherleri aileye geri yolladı.

Polis, mücevherlerin iade edilmesi sonucunda bir soruşturma açılmadığını açıkladı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 14:35
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