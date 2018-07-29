Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un pislikleri bir bir dökülüyor

yeniakit.com.tr Fransa’da takriben bir haftadır, cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sağ kolu Alexandre Benalla üzerinden ortaya dökülenler ve ileri sürülen iddialarla çalkalanıyor.

MACRON KARISINI BİR ADAMLA MI ALDATTI?

Ortalıkta dolaşan iddialardan birisine göre Emmanuel Macron’un Alexandre Benalla ile ilişkiye girdiği kaydedilmekteydi. En nihayetinde açıklama yapan Macron, bu iddiayı reddetti ve eşcinsel olup böyle ilişkilere girseydi, bunu saklamayıp açıktan yapacağını kaydetti.

ŞAHSİ KORUMASI POLİS KILIĞINA GİRİP PROTESTOCULARI PATAKLADI

Macron’un şahsi koruması Aleandre Benalla ile alakalı somut şekilde ortaya çıkan bir hakikat ise, Le Monde’un yayınladığı bir video ile görüldü. Videoda, yaklaşık 3 ay evvel 1 Mayıs protestoları sırasında, Benalla’nın polis kılığına girerek bir protestocuyu darp ettiği gözler önüne serilmekteydi.

Skandal ise bununla bitmedi. Esasen hadisenin Macron tarafından medyanın yenilerde ortaya çıkarmasıyla öğrenilmediği, daha ilk olduğu vakit derhal rapor edilmesiyle öğrendiği, fakat onun sümenaltı ederek Fransız hukukuna da aykırı hareket ettiği görüldü. Hadiseye rağmen Benalla, Macron’un yanında görevine de devam etti.

Muhalifler bunu, evvelki meseleleriyle de birleştirerel çok yoğun bir surette kullanmaya girişerek Macron için twitterda “Zenginlerin Cumhurbaşkanı” tagı açtılar ve kimisi onu monarşik hükümdar ilan etti.

DEVLETİN PARASINI ÇARÇUR ETMİŞ

Çok yakın olan ikilinin maddi anlamda da zararları ortaya döküldü. Macron’un seçim zaferleri sonrası, yıllık 100 bin Euro maaş sayısız ek ödemeleri Benalla’ya verdiği kaydedildi. Ayrıca Paris’te, bir zamanlar Cumhurbaşkanı Mitterrand’ın metresi ve gayrimeşru çocuğunu devletin kasasından masrafla oturttuğu yere yakın bir de daire verdi. Bununla da kalmayıp Benalla’ya, Paris’in “kötü şöhretli tıkalı trafiğinde” kendisine yardımcı olması için yanıp sönen sirenli araba tahsis etti. Macron’un şahsi lüksüne de devlet hazinesinden kesinlikle müsrif harcama yaptığı belirtilmektedir.

Başkanlığının ilk üç ayında makyaj sanatçılarına 26.000 Euro ödediği kaydedilmektedir. Ayrıca kendisine havuz yaptırıp 1200 ziyafet tabağı sipariş ederek yarım milyon Euro harcama yaptığı da aktarılmaktadır.

Macron’un daha evvel Rotschild yatırım bankasında çalışmış olması da dikkat çekmektedir.

Benalla ayrıca, hoşa gitmeyen sorular soran, bilhassa Macron’un kendisinden yaşça büyük eşi ile evliliğini sual eden gazetecileri de tartaklamakla suçlanmaktadır. Korumasının polis kıyafetiyle protestoculara dayak attığı görüntüleri meselesi üzerine Macron’un açıklamaları da tepkilere yol açtı. Yaşananda “kocaman, ciddi bir hata” olduğunu söylese de, diğer yandan medyayı da suçladı. Böylece açıklamaları, Trump’ın medyaya karşı tavrından etkilenmekle yorumlanıp üstüne bir de Trump ile özdeşleştirilmesine ve kendisine tenkitleri kuvvetlendirip arttırmasına yol açtı. İnsan Hakları İzleme Komitesi bile söz konusu Fransa olmasına rağmen tepki vermekten kendisini alamadı ve Macron’un ifadeleri için “tehlikeli bir retorik” beyanatında bulundu.

Benalla, ortaya çıkan görüntü sonrası tevkif edildi, evi ve ofisine baskın yapıldı. Bunlardan 48 saat sonra ise işinden kovuldu.

FRANCOİS HOLLANDE’DAN HATIRALARINDA MACRON’A SUÇLAMALAR

Fransa eski cumhurbaşkanı Francois Hollande, bu yıl yayınlanan hatıralarında Macron hakkında enteresan ifadeler kullandı. Kendi zamanı ekonomi bakanı olan Macron’un kendisine, yeniden seçilmesine karşı durmayacağı rolü yapıp ihanet ettiğini söyledi. Ayrıca onun kibirli birisi olduğunu anlattı.

Muhalif kanattan Valeri Boyer ise Benalla meselesi üzerine yaptığı açıklamada Macron’u “Devletin en tepesinde demokrasimiz ve devlet otoritesinin güvenilirliği için tehlikeli olan bir maskaramız var” sözleriyle aşağıladı.