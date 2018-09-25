Piskoposları kızdırdı! "Papa katoliklere ihanet ediyor"

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan ile Çin arasında, Katolik din adamlarının atanması konusunda kilit önemde bir anlaşma imzalandı. Bu ön anlaşmanın, 1951'den bu yana kopuk olan Vatikan-Çin diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisi yolunda önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Vatikan'dan dün yapılan açıklamaya göre, yıllar süren müzakereler sonunda Pekin'de iki tarafın Dışişleri Bakan Yardımcıları bir "geçici anlaşmaya" imza attı. Anlaşmayla, Çin'deki Katolik piskoposların belirlenmesinde iki ülke yönetimlerinin işbirliği yapacağı belirtiliyor.

Anlaşmanın detayları açıklanmasa da, bundan böyle Çin yönetiminin seçtiği Katolik piskoposların Papa tarafından onaylanması bekleniyor.

Anlaşmanın ilk somut sonucu da, Papa Francesco'nun Çin tarafından atanmış 7 piskoposu tanıma kararı oldu.

10 milyon kadar Katolik'in bulunduğu Çin'de piskoposlar Pekin yönetimi tarafından belirleniyordu, Vatikan ise piskoposları Papa'nın seçmesi gerektiğini belirtiyordu. Bu nedenle Çin'deki Katolikler, devlete bağlı kiliseler ile Vatikan'a bağlı "yeraltı kiliseleri" arasında bölünüyordu.

"Geniş bir işbirliği için gerekli koşullar sağlanıyor"



Vatikan'ın açıklamasında anlaşmanın, uzun süren müzakerelerin ardından "karşılıklı yakınlaşmanın bir meyvesi" olduğu ve "ikili ilişkilerde daha geniş bir işbirliği için gerekli koşulları oluşturduğu" belirtildi.

Vatikan'ın Çin ile yakınlaşmasının mimarı olarak görülen Papa Francesco da, bu anlaşmanın "geçmişin yaralarının sarılmasına imkan sağlayacağını" ve Çin'deki Katolikleri birleştireceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da, "Çin ve Vatikan, iletişimde kalmayı ve iki taraf arasındaki ilişkileri geliştirme sürecini ileri götürmeyi sürdürecektir" şeklinde bir açıklama yaptı.

"Vatikan Katoliklere ihanet ediyor"



Ancak anlaşmaya karşı çıkanlar da bulunuyor. Çin'deki bazı Katolikler, "baskıcı" komünist yönetimin elini güçlendirdiği gerekçesiyle anlaşmayı eleştiriyor. Reuters ajansına konuşan eski Hong Kong Başpiskoposu Kardinal Joseph Zen, Vatikan'ı Katoliklere ihanetle suçladı ve "Sürüyü kurtların ağzına itiyorlar. Bu inanılmaz bir ihanet. Sonuçları trajik olacak" dedi.

Vatikan-Çin diplomatik ilişkilerinin koptuğu 1951 yılından bu yana iki yönetim arasında ilk kez böyle bir anlaşma imzalanıyor.

Vatikan, ön anlaşmanın "siyasi değil dini nitelikte" olduğunu vurgulasa da uzmanlar bu anlaşmayla diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için önemli bir adım atıldığını belirtiyor.

Kaynak: BBC Türkçe