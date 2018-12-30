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Pişkinlikte son nokta! Eşini yaralayan zanlı cezaevine gülerek gitti

Burdur'da eski eşini sokakta kalçasından bıçakla yaralayan Ferdi İmik cezaevine götürüldüğü sırada pişkince güldü.

30 Aralık 2018 Pazar 09:53
Pişkinlikte son nokta! Eşini yaralayan zanlı cezaevine gülerek gitti

Burdur'da Ferdi İmik, 8 yıl evli kaldığı ve 2017'de ayrıldığı Havva K.'yi sokakta kalçasından bıçakladı.

Olayın ardından İmik, eski eşinin cep telefonunu da alarak kaçtı.

Cezaevine konuldu

Burdur Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ferdi İmik, 'öldürmeye teşebbüs' ve 'yağma' suçundan tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Defalarca bıçakladı

Ferdi İmik'in ifadesinde eski eşini, kendisiyle birlikteyken başkalarıyla ilişkisi olduğunu iddia ederek, "Beni maddi, manevi kullandığı için olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Kalçasından birçok kez bıçaklanan Havva K.'nın Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 09:53
  1. Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi
  2. Burdur Emniyet Müdürlüğü

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