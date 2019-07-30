0553 313 94 23

Pişkinliğin bu kadarına da pes

Diyarbakır’da bir kadın ve kız çocuğu girdikleri kuyumcu dükkanından saniyeler içinde 4 bin lira değerinde 2 yüzük çaldı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:56
Pişkinliğin bu kadarına da pes

Diyarbakır’da bir kadın ve kız çocuğu girdikleri kuyumcu dükkanından saniyeler içinde 4 bin lira değerinde 2 yüzük çaldı. Pişkin hırsızlar, çaldıkları yüzüğü komşu kuyumcuda sattı.


Olay, önceki gün Sur ilçesi Balıkçılarbaşı semtindeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir kuyumcuya giren kadın ve kız çocuğu, burada altınları incelemeye başladı. soygunculardan biri, iş yeri sahibini oyalarken diğer kadın saniyeler içinde eline aldığı 4 bin liralık iki yüzüğü el çabukluğu ile çaldıktan bir süre sonra dükkandan ayrıldı. Hırsızlar çaldıkları hemen yan tarafta bulunan başka bir kuyumcuya satarak kayıplara karıştı.


Bir süre sonra iki yüzüğünün çalındığını anlayan iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. Bu sırada yan komşusunun iki yüzük aldığını öğrenen iş yeri sahibi, güvenlik kamerasını izledikten sonra zanlıları tespit etti.



Zanlıları bulana bin lira ödül


Kuyumcu sahibi Atilla Özoğlu, dün öğle saatlerinde bir kadın ve kız çocuğunun dükkana geldiğini söyledi. Özoğlu, "Başımızın kalabalık olduğunu gördüler ve bilezik ile yüzükleri çıkarmamızı istediler. Biz bekleyin dedik ama onlar ısrar edince köye gideceklerini söyleyince yüzükleri çıkarttık. Diğer müşterilerle ilgilenirken şüphe uyandırdılar. Kadın profesyonel, ufak bir zaafımı bekliyordu. Tek taşları çıkarmamı istedi, çıkardım o esnada toptancımız ürünleri getirirken 15-20 saniyede buradan bir yüzük çıkardı ben yüzümü çevirinceye kadar yandaki kıza vermiş. Toplam iki yüzük çalmış. Bunları bulana bin lira ödül vaat ettik. bizi bu duruma soktukları için üzüldük. Zafiyetimiz yüzünden psikolojimiz bozuldu. Tanıyan gören yok, yüzükleri iki dükkan ileride satmışlar. Orada da görüntü kaydı var. Fark ettikten sonra etrafa baktık, bulamayınca emniyete bildirdik" dedi.


Polis, zanlıları yakalamak için geniş çapta inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri
    1. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri
    2. Merkezefendi Belediyesi Kurban Bayramı..
    3. Hem pratik hem leziz! İşte, tam..
    4. Adıyaman’da 'üç katlı mağara' bulundu!
    5. Arkeolog Hayat Erkanal son yolculuğuna..
    6. Başkan Osman Zolan gelecek 5 yılı..
    7. Başkan Kılıç’tan ‘Hoş geldin Bebek’..
    8. Aksaray’da içme suyu kontrolleri..
    9. Bebeğini öldürdüğü iddia edilen..
    10. Bankacılık sektörünün aktif toplamı 6..
    11. "Fırat'ın doğusuna askeri harekat..
    12. MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını'..
    13. Avrupa Birliği (AB) Projesi ile..
    14. Polis teşkilatından sosyal sorumluluk..
    15. Sarıkamış Belediyesinden çevre..
    16. Çukurova Racing Takımı hedefini daha..
    17. Çavuşoğlu: “İdlib’deki çatışmaların..
    18. Beyazgül personelleri denetledi
    19. Amazon.com.tr'den "Yaz Alışveriş..
    20. Alacak verecek davası kanlı bitti
    21. Şişli’deki silahlı saldırının güvenlik..
    22. Gümüşhane-Bayburt havalimanında..
    23. Ruhsar Pekcan: İş dünyasına destek..
    24. Kanal boyu proje çalışmaları devam..
    25. Piyasaya sahte para süren 2 kişi..
    26. Yanmış kadın cesedi davasında 4 sanığa..
    27. BAE heyeti sınır güvenliği toplantısı..
    28. Tut Belediyesi’nden Kılıçdaroğlu’na..
    29. Başkan Şahin’den yaz spor okullarına..
    30. Opel'de şikayetler bitmiyor
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!