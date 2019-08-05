Pişkin, “Yapraklı Kavşağında çalışmalar hızlandırılacak”

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan’ı ziyaret etti. Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Kaymakam Pişkin, Tosya Yapraklı Kavşağı’nın Kurban Bayramı sonrasında hızlandırılacağını kaydetti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, göreve yeni atanan Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyarette Tosya’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Kaymakam Pişkin, ayrıca Karayollarının hizmet sınırı içerisine giren konular hakkında da istişarelerde bulundu.

Kaymakam Pişkin, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan’ı ziyaret etti. Ziyarette uzun zamandır bekleyen Yapraklı Kavşağı’ndaki çalışmalar, Kurban Bayramı sonrasında hızlanacak. Kavşağın bu yıl içerisinde tamamen bitirilmesi ve hizmete açılması planlanıyor. Çalışmaların hız kazanacağı süreçte, Yapraklı Kavşağı’nda yine yolun karşı tarafına geçişler kısa süreliğine imkansız hale geleceği için, vatandaşlarımızın bu durumu anlayışla karşılayacağını umuyorum.

Tosya Organize Sanayi Bölgemizi doğalgaza kavuşturmak için yaptığımız çalışmalar Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden alacağımız izinle mümkün olacağından, Sayın Bölge Müdürümüzden bizlere bu konuda yardımcı olmaları ricasında bulunduk. Önümüzdeki günlerde ilgili kurumdan gelecek yetkililerle birlikte yerinde yapacağımız incelemeler sonucu inşallah bu engeli de aşıp organize sanayi bölgemizi doğalgaza kavuşturmuş olacağız. Bölgemize yeni yatırım yapacak tekstil sektörü temsilcilerinin doğalgazı çok önemsediklerini biliyoruz. Yatırımcılarımızı memnun etmek, yeni iş kollarını ve yatırımları teşvik etmek adına Organize Sanayi Bölgemizi cazibeli hale getirme yönündeki gayretlerimiz sürecek.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan ve bittiğinde Organize Sanayi Bölgemize giriş ve çıkışları kolaylaştıracak, trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı Doğan Tuğla ve OSB arasındaki sıkıntılı kavşağı tamamen bay-pas edecek üst geçit çalışmaları hakkında son durumu değerlendirdik. Bu üst geçit de inşallah çok kısa bir zamanda, büyük ihtimalle bu ay içerisinde hizmete girecek. İlçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bölge Müdürümüze, dile getirdiğimiz sorun ve taleplerimizin çözümüne vermiş olduğu destekten dolay çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Pişkin tarafından kendisine iletilen konular hakkında çalışma yapacaklarını söyledi.