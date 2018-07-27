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Pişirmeden yediği çiğ balık, elini bu hale getirdi!

Güney Kore'de 71 yaşındaki bir adam, pişirmeden yediği çiğ balık yüzünden bir elinden oldu.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:39
Pişirmeden yediği çiğ balık, elini bu hale getirdi!

The New England Journal of Medicine dergisinde yer alan makaleye göre: Yaşlı adam balıkçıdan bir balık satın aldı ve çiğ çiğ yedi. Bu yemekten yaklaşık 12 saat sonra elinde şiddetli bir ağrı başladı ve hemen hastanenin yolunu tuttu.

Chonbuk National University Medical School’daki doktorlar manzarayı görünce şok oldu. Dr. Karen Wong eldeki problemin, çiğ ya da az pişmiş deniz ürünlerinden bulaşan bir bakteriden kaynaklandığını söyledi. Hastanın elindeki bakterinin adı da Vibrio vulnificus.

25 GÜN SONRA KESİLDİ

Yaşlı adamın eli, balığı tükettikten birkaç saat sonra kan dolup şişmeye başladı. Çürümeye başlayan el olaydan 25 gün sonra kesildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:39
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