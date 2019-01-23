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Pırlantayı, transa geçtiği için yutmuş

Marmaris'te kuyumcudaki 40 bin dolarlık pırlantayı yutan İrlandalı Ian Cambell'ın, savcılıktaki ifadesinde, pırlantayı görünce transa geçtiğini, bu nedenle yuttuğunu söylediği belirtildi- Ian Cambell'ın ifadesinden:- "Pırlantaları gördükten sonra transa geçtim. İntihar eden eşime almış olduğum yüzük aklıma geldi. Bu sırada tezgahtar bana pırlantalar ile ilgili bir şeyler söylüyordu. Ancak transa geçtiğim için dinlemiyordum. Tezgahtar, pırlanta taşı aramaya başlayınca kendime geldim, panikledim ve korktum. Cebime koyduğum taşı geriye koyamadım ve 4-5 kişi bu taşı aramaya başlayınca panikle cebimdeki taşı yuttum. Transa geçtiğim için böyle bir çılgınlık yaptım"

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:27
Pırlantayı, transa geçtiği için yutmuş

MUĞLA (AA) - SABRİ KESEN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kuyumcudaki 40 bin dolarlık pırlantayı yutan İrlandalı Ian Cambell'ın, savcılıktaki ifadesinde, pırlantayı görür görmez transa geçtiğini ve bu nedenle yuttuğunu belirttiği öğrenildi.

Tepe Mahallesi'nde hizmet veren kuyumcuya müşteri gibi giren ve el çabukluğuyla çaldığı pırlantayı, iş yerindeki çalışanların fark etmesi üzerine yutan 54 yaşındaki İrlandalı Cambell'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Yuttuğu 2,5 karatlık pırlanta kolonoskopi işlemiyle vücudundan çıkarılan Cambell, ifadesinde şunları kaydetti:

"Sürekli tatil amaçlı Türkiye'ye gelirim. Yaklaşık 12 yıl önce eşim ve çocuklarımla Marmaris'e gelmiştim. Burada eşime bir pırlanta yüzük almıştım. İrlanda'da eşim intihar etti. Çocuklarıma tek başıma bakmak zorunda kaldım. Çocuklarımdan biri otizm hastası. Bakımını ben yapıyorum. Duygu bozukluklarından kaynaklı kişilik bozukluğu rahatsızlığım var. İrlanda'da tedavi görmekteyim. Bundan dolayı da çalışamaz raporum var."

Cambell, 27 Eylül 2018'de Marmaris'e tek başına tatil yapmak için geldiğini, 3 Ekim 2018'de olayın yaşandığı kuyumcunun önünden geçerken vitrine baktığını ve tezgahtarın daveti üzerine içeri girdiğini bildirdi.

İrlandalı Cambell, ifadesine şöyle devam etti:

"Tezgahtar elinde kağıt üzerine dizili pırlantalar ile geldi. Pırlantaları gördükten sonra transa geçtim. İntihar eden eşime almış olduğum yüzük aklıma geldi. Bu sırada tezgahtar bana pırlantalarla ilgili bir şeyler söylüyordu. Ancak transa geçtiğim için dinlemiyordum. Tezgahtar, pırlanta taşı aramaya başlayınca kendime geldim, panikledim ve korktum. Cebime koyduğum taşı geriye koyamadım ve 4-5 kişi bu taşı aramaya başlayınca panikle cebimdeki taşı yuttum. Transa geçtiğim için böyle bir çılgınlık yaptım."

Olayın polise bildirilmesi üzerine gözaltına alınarak emniyete götürüldüğünü anlatan Cambell, "Nezarethanede rahatsızlandım. Bunun üzerine hastaneye götürüldüm ve çekilen ultrasonda pırlantanın bağırsaklarımda olduğu tespit edildi. Doğal yolla çıkması için hastanede tedavi altına alındım. Ancak pırlanta doğal yollarla çıkmadı. En son kendi isteğimle pırlantanın vücudumdan çıkarılarak sahibine iadesini istedim. Kendi rızamla kolonoskopi yönetimi ile vücudumdaki pırlanta çıkarıldı ve sahibine teslim edildi. Kamera kayıtlarını kabul ediyorum. Anlattığım gibi bir an eşimin aklıma gelmesiyle transa geçerek pırlantayı alma eylemi gerçekleştirdim. Yaptıklarıma pişmanım." ifadelerini kullandı.

- Olay

Tatil için Marmaris'e gelen İrlandalı Ian Cambell, 3 Ekim 2018'de girdiği kuyumcuda 40 bin dolar değerindeki 2,5 karatlık pırlantayı satın alma bahanesiyle incelemeye başlamış, el çabukluğuyla cebine bıraktığı pırlantanın kaybolduğu anlaşılınca durum polise bildirilmişti. Ekiplerin geldiğini fark eden Cambell, cebindeki pırlantayı yutarak kaçmaya çalıştığı esnada gözaltına alınmıştı.

Kolonoskopi işlemi uygulanarak vücudundan çıkarılan pırlanta kuyumcuya teslim edilirken, Cambell tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:27
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