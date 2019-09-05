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Pırlanta borcu cinayeti sanığına 25 yıl 10 ay hapis

İstanbul'da, aralarındaki pırlanta işiyle ilgili 750 bin liralık borç nedeniyle tartıştığı Gamze Ceylan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakkı Dündar 25 yıl 10 ay hapse mahkum edildi

05 Eylül 2019 Perşembe 14:32
Pırlanta borcu cinayeti sanığına 25 yıl 10 ay hapis

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, aralarındaki pırlanta işiyle ilgili 750 bin liralık borç nedeniyle tartıştığı Gamze Ceylan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakkı Dündar, 25 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hakkı Dündar ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca sanığın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savunma yapan tutuklu sanık Dündar ise, "Kendisine zarar verme niyetim yoktu. Üzgün ve pişmanım. Keşke o gün arabada silah olmasaydı veya kurşun bana isabet etseydi." dedi.

Sanık avukatı da mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Müvekkilim ile maktul arasındaki alacak vereceğe ilişkin delilleri dosyaya sunduk. Bu deliller doğrultusunda haksız tahrik unsurunun oluştuğu kanaatindeyiz. Müvekkil hakkında üst sınırdan haksız tahrik indirimi ve kanuni takdiri hafifletici nedenlerin uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Dündar'ı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Dündar ayrıca "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçundan 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasıyla da cezalandırıldı. Sanığın kararla birlikte tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Eyüp'te 19 Temmuz 2018'de park halindeki araçta Hakkı Dündar, tartıştığı Gamze Ceylan'ı tabancayla ateş ederek vurmuştu. Hastaneye kaldırılan Ceylan hayatını kaybetmişti. Savcılıkta ifade veren Dündar, Ceylan ile arasında duygusal yakınlık olduğunu, pırlanta işlerinden dolayı 750 bin liralık alacağı bulunduğunu söylemişti. Dündar, boçla ilgili tartışma yaşadığı Ceylan'ı bu nedenle kastı olmadan öldürdüğünü öne sürmüştü.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:32
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