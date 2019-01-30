Pirince giderken bulgurdan da olan CHP'li konuştu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde CHP tarafından belediye başkan adayı gösterilen, 10 gün sonra adaylığı geri çekilen Muhittin Cumhur Şener, partisinin kararına saygılı olduğunu ancak kırıldığını söyledi.

Her zaman dik durduğunu ve her zaman dik duran insanların yanında olduğunu, Aziz Kocaoğlu'nun da dik duran biri olduğunu belirten Şener, onun yanında durduğu için adaylığının geri çekildiğini öne sürdü. Şener'in yerine aday gösterilen Mehmet Eriş ise, "Keşke bunlar yaşanmasaydı" ifadelerini kullandı.