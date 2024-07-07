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Yerel Pirince gideren evdeki bulgurdan oldular! Kumar peşinde koşanların ibretlik öyküsü
Yerel

Pirince gideren evdeki bulgurdan oldular! Kumar peşinde koşanların ibretlik öyküsü

Yeniakit Publisher
2024-07-07 14:42:00 -

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda vatandaşları 'garanti kupon' vaadiyle yaklaşık 40 milyon lira dolandıran 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Ankara, Malatya, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Polis yaptığı çalışmada yasa dışı bahis sitelerinin sosyal medya üzerinden vatandaşları “Garanti kupon” vaadiyle yaklaşık 40 milyon TL dolandırdıklarını tespit etti. Polis tespit edilen şahısların banka ve kripto hesaplarına bloke koydurdu. Daha sonra şafak vakti yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Şahıslardan 2'si ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı.

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