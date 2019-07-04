Pirinç tanesi ekmek kapısı oldu

Erzincan’da 29 yaşındaki el sanatları ustası Hüseyin Tokdemir,büyük bir özveriyle pirinç tanelerinin üzerine isim yazarak ekmek parasını kazanıyor.

Üniversite mezunu Hüseyin Tokdemir, ’Pirinç’ tanesine yazı yazmayı öğrenerek icra etmeye başladığı sanatıyla ekonomik kazanç elde ediyor. Türkiye’de pirinç üzerine yazı yazan ve sayısı 10’u geçmeyen el sanatları ustası yazdıkları pirinci su damlası, kalp gibi objelerin içine yerleştirerek, satışa sunuyor.

Türkiye’de pirinç üzerine yazı yazan sayılı kişilerden olanErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve EdebiyatıBölümünden mezun olanve atanamayan 29 yaşındaki Hüseyin Tokdemir,büyük bir özveriyle pirinç tanelerinin üzerinde sanatını icra ederek ekonomik kazanç sağlıyor.

“Tek nefeste yazıyor“

Genç usta, oyun hamurunun üzerine koyduğu pirinç tanelerine tek nefeste yazdığı yazılarla dikkat çekiyor. Pirinç üzerine yazılan isimler bir süre kuruduktan sonra özel getirilen cam şişesinin içine bırakılarak, kurutulmuş gül, papatya ile gliserin doldurulduktan Su Damlası, Kalp gibi objelerin içine yerleştirerek rengarenk hediyelik kolyelere dönüştürüyor.

“Talep yoğun”

2016 yılında mezun olduktan sonra Erzurum’da hediyelik eşya dükkanı açan Hüseyin Tokdemir, 3 yıldır da Erzincan Belediyesi tarafından açılan Yerel Ticaret fuarında açtığı stantta çalışmalarını sürdürüyor. Tokdemir’in eserleri, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde talep ediliyor.

Pirince yazı yazmanın Mevlana’dan günümüze geldiğini anımsatan Hüseyin Tokdemir, “Mevlevi kültürüdür. Mevlana tarafından pirincin üzerine, ‘Bismillahirrahmanirrahim’ yazılmıştır ve pirincin bereket getirdiğine inanılır. Pirinç tanesi kolye, bereket kolye olarak da bilinir. Biz bunu isme çevirdik. Arkalı önlü isim yazmaya başladık. İsimler, 35 seneye kadar kalıcı oluyor” dedi.

Bu sanatın Türkiye’de ki ustasının 10’u geçmediğini ve Doğu Anadolu Bölgesindeki tek ustasının kendisi olduğunu ifade eden Tokdemir, yazılan İsimler kesinlikle silinme yapmıyor. Pirinçle birlikte gerçek kurutulmuş gül ve papatya bırakıyoruz.

“Tek nefeste pirincin üzerine yazı yazıyoruz”

Sanatın yapılışından bahseden Tokdemir, “Bildiğimiz pilavlık pirinç tanelerini alıyoruz. Çocukların oyun oynadığı oyun hamurlarına pirinci sabitliyoruz. Derin nefes aldıktan sonra tek nefeste pirincin üzerine yazı yazıyoruz. Kuruduktan sonra küçük cam şişenin içine koyuyoruz. İçerisine bir de gül, papatya gibi çiçekler koyuyoruz. Sıvı olarak da çoğu kişinin su olarak yanlış bildiği bir şey var. Su olsa pirinç şişer ve patlar. Sıvı olarak gliserin dolduruyoruz. Gliserin de pirincin şişmesini ve patlamasını önlüyor.” dedi.

Sanatına normal kolyeler üzerine ve ahşaba yazı yazmayla başlayan ve daha sonra ise pirinç taneleri üzerine isim yazarak kendini geliştiren Tokdemir, bundan sonra ki hedefinin ise pirinç üzerine porte çizmek olduğunu bunun içinde çalışmalara başladığını söyleyerek, 1 yıl içerisinde pirinç üzerine resim çizeceğini belirtti.