Pirinç kepeği toniği nasıl yapılır? Cilt lekelerine birebir!

Pirincin sütlü suyunun cilt açısından birçok faydası vardır. B, E ve C vitaminin yanı sıra bol miktarda mineral içermesi cildin sıkılaşmasını sağlar.

Pirinç suyu tonik nasıl yapılır?

Pirincin sütlü suyunun cilt açısından birçok faydası vardır. B, E ve C vitaminin yanı sıra bol miktarda mineral içermesi cildin sıkılaşmasını sağlar. Pirinç suyundan daha önce tonik yapmadıysanız endişelenmenize gerek yok! Rehber niteliğindeki bu tarifimize göre toniğinizi yapabilirsiniz.

Malzemeler

3 yemek kaşığı pirinç

Pirinci kaplayacak kadar su

Pirinç suyu toniği yapılışı

Temiz bir kasenin içerisine pişmemiş pirinçleri koyup suda biraz bekletin. Bulanık olana kadar bekledikten sonra elinizle karıştırın ve pirinci 1 kez durulayın. Temiz bir kasenin içerisinde suda 30 dakika kadar bekletin. Pirinci süzgeçten geçirin ve suyunu bir cam kavanozun içerisine ayırın.

Fermente pirinç suyu toniği yapılışı

Daha güçlü bir etki için pirinç suyunu fermente etmeniz işinize yarayacaktır. Pirinç suyu 24 saate kadar oda sıcaklığında beklediğinde ekşimeye başlayacaktır. Ekşiyen pirinç suyunu kaynatın ve daha sonra soğumaya bırakın. Fermente pirinç suyunuz kullanıma hazır. Fermente edilmiş pirinç suyunu 1 gün boyunca buzdolabında bekletmelisiniz. Bu pirinç suyunu seyreltmenize yardımcı olacaktır. Pirinç suyu toniği pamuk yardımı ile yüze uygulanmalıdır veya sprey şişesinin içerisine koyarak kullanılmalıdır. Pirinç suyunu uyguladıktan sonra durulamanıza gerek yoktur. Pirinç suyu toniğini buzdolabında muhafaza ederek 3 gün boyunca kullanabilmeniz mümkündür.

Bu toniği uyguladıktan sonra durulamak isterseniz, 1-2 dakika bekleyip durulayabilirsiniz. Tüm cildinizde kullanma şansınız vardır. Akşamları yatmadan önce uygulamanız cildinizin pürüzsüz olmasını sağlar. Toniği uygulamadan önce yüzünüzü iyice temizlediğinizden emin olmanız gerekmektedir.

Pirinç suyu ne işe yarar?

Pirinç taneleri yüzde 75-80 oranında nişasta içerir. Pirinç suyu, pirinci ıslattıktan veya pişirdikten sonra kalan nişastalı sudur. Pirinç suyu B ve E vitaminlerinden amino asitlere birçok vitamin ve minerali içerir.

Pirinç suyunun faydaları nelerdir?

-Saç için pirinç suyu kullanmanın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:



-Pirinç suyu saçı çözer



-Saçı pürüzsüzleştirir



-Pirinç suyu saçın parlamasını sağlar



-Pirinç suyu sayesinde saç dipleri güçlenir



-Saçın sağlıklı uzamasına yardımcı olur