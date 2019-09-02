"Mısır Piramitlerini görsen İmamoğlu'na hayranlığın artar!.." Bir CHP'linin, Marmaray hizmeti dolayısıyla İmamoğlu'na teşekkür etmesi sonrası, esprili mesajlar yayınlanmaya devam ediliyor.

Bir CHP'li, gezmelerden çalışmaya fırsat bulamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Marmaray hizmeti nedeniyle teşekkür etmişti. Bu komedinin ardından Twitter'da, söz konusu mesajı ti'ye alan bir çok tweet paylaşıldı. CHP’linin İmamoğlu’na gönderdiği “Marmaray” mesajı alay konusu oldu "Mısır'daki pramitleri bir görsen..." Gazeteci Hikmet Genç, mezkûr mesajı ti'ye alarak, "Sen Mısır Piramitlerini görmedin galiba!.. Bi görsen, başgana hayranlığın artar!.." diye yazdı. Bir başka kullanıcıysa, "Çin Seddi'ni de Ekrem Başgan yaptı, Çinlilere acıdığı için. Başgan herkesi seviyor" mesajını paylaştı. İşte o gönderilerin bazıları:

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