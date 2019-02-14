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Pınarbaşı, Ürgüp ve Göreme Belediyelerinde Enflasyon Farkı Sevinci

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yetkili oldukları üç belediyede enflasyon farkının işçilerin maaşlarına yansıtılacağını belirterek belediye başkanlarına teşekkür etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:04
Pınarbaşı, Ürgüp ve Göreme Belediyelerinde Enflasyon Farkı Sevinci

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yetkili oldukları üç belediyede enflasyon farkının işçilerin maaşlarına yansıtılacağını belirterek belediye başkanlarına teşekkür etti.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çelik 2019 yılı Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan yüzde 20,30 oranında artışın geçmiş dönemlerde yapılan toplu iş sözleşmelerinde verilen zammın altında kaldığını ve işçilerin enflasyon artışı altında ezilmemeleri için ek protokol yaptıklarını söyleyerek şu şekilde devam etti, “ Pınarbaşı, Ürgüp ve Göreme Belediyelerinde geçen yıl toplu iş sözleşmelerimiz imzalanmış ve yürürlüğe girmişti. TÜİK verilerine göre bu yıl açıklanan oran fazla çıkınca belediye başkanlarımızla görüştük işçi kardeşlerimizin sıkıntılarını belirttik. Onlarda sağ olsunlar bizleri dinleyerek taleplerimizi olumlu karşıladılar dedi.


2019 yılında enflasyon oranının 20,30 çıktığını ve 3 belediye de ek protokol yapılarak zam alındığını söyleyen Çelik şu şekilde devam etti, “Pınarbaşı Belediye Başkanımız Hamit Çevik’e Ürgüp Belediye Başkanımız Fahri Yıldız’a ve Göreme Belediye Başkanımız Nuri Cingil’e teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlerin taleplerine kulak verdikleri için kendilerine şahsım, sendikam ve üyelerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:04
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