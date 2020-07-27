Pınar Uzun kimdir, nerelidir? Pınar Uzun hayatı biyografisi
CHP Parti Meclisi’ne giren Pınar Uzun’un kim olduğu merak ediliyor. Pınar Uzun Öğrenci Örgütlenmelerinden Sorumlu Gençlik Örgütü Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, Kadıköy Gençlik Örgütü Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Peki Pınar Uzun kimdir, nerelidir? İşte Pınar Uzun hayatı biyografisi.
1991 yılında İstanbul'da doğan Pınar Uzun, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Bölümü'nde tamamlamış olup, kayıt dışı ekonomi ve despotik emek rejimleri üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.
2006 yılında CHP Kadıköy ilçe örgütünde aktif olarak başladığı siyasi yaşamında, Öğrenci Örgütlenmelerinden Sorumlu Gençlik Örgütü Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, Kadıköy Gençlik Örgütü Başkanlığı görevini ifa etmiş bulunmaktadır.
Dezavantajlı çocuklar adına gönüllü çalışmalar yürüten Uzun, örgün eğitime tâbi bazı öğrenci gruplarına ve görme engelli çocuklara yönelik gönüllü öğretmenlik yapmakta olup, fırsat eşitsizliğine karşı organize edilen sosyal projelerde de faaliyet yürütmektedir.
12 yıl boyunca ara vermeden sürdürdüğü gençlik örgütlenmesine dönük pratikleri ve kadınların toplumsal, siyasal, iktisadi mücadelesini merkeze alan siyasi faaliyetlerine Parti Meclisi Üyesi olarak devam etmektedir.