Pınar Karşıyaka'da hedef çeyrek final - Yeşil-kırmızılı ekip, Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Letonya temsilcisi Ventspils'i konuk edecek



İZMİR (AA) - Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka, yarın Letonya temsilcisi Ventspils'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Deplasmandaki ilk maçta rakibine 78-76 yenilen yeşil-kırmızılı ekibin, turu geçmek için en az 3 sayı farkla kazanması gerekiyor. Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Dinamo Sassari (İtalya)-ZZ Leiden (Hollanda) eşlemesinin galibiyle karşılaşacak.

- Avrupa'da 205. randevu

Ventspils önünde Avrupa kupalarındaki 205. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 204 karşılaşmada 104 galibiyet, 99 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 16 bin 127 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 911 sayı gördü.



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