AFYONKARAHİSAR (AA) - Aydın'da havalandıktan sonra düşen ve Karacasu ilçesinde enkazı bulunan eğitim uçağındaki pilot adayı Merve Altun'u akrabaları anlattı.

Altun'nun, Afyonkarahisar'da yaşayan teyzesi Fadime Ergül, kazayı öğrendikten sonra büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Altun'un İzmir Ege Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünü bitirdiğini belirten Ergül, "Pilot olmayı çok seviyordu. Ağabeyi pilottu, ona özeniyordu. 'Pilot olacağım' diye hep hayal ediyordu." dedi.

Altun'un pilotluk için başvurduğu sınavları kazandığını anlatan Ergül, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 yıldır oraya eğitime gidiyordu. 2 ayı kalmıştı. Ondan sonra İstanbul'a ataması yapıldı. Ağabeyiyle ikisi aynı uçağa çıkmış. Ağabeyi hoca, Merve yardımcı pilot. İkisi uçacaklardı. 2 ay sonra gidecekti İstanbul'a ama hayalleri uçtu, pilotluk hayalleri yarım kaldı. O bir su damlasıydı. O bal peteğimdi. Hep güler yüzlüydü. Hiç kimseye aşağıdan bakmazdı. Herkesle güler yüzle konuşurdu. Annesi öldü. Annesinin yokluğundan sarsıldı, sonra ayağa kalktı. 'Ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' dedi."

- "Yeni araba aldı, daha 15 gün oldu arabaya da binmemişti"

Ergül, Merve Altun'un 15 gün önce otomobil satın aldığını dile getirerek, "Arabaya daha binmemişti. Televizyonda gördük. Dünyam başıma yıkıldı. Kendime vuruyorum acaba gerçek mi yalan mı diye. Bakıyorum Merve, inanamadım ben onun öldüğüne. Biz onu toprağa nasıl veririz. Onu biz toprağa nasıl gelin ederiz. O bir çiçekti, tomurcuktu. Ne kadar çabaladı o ekmeği almak için. Kaç senelerini verdi. Yok oldu. Allah kardeşlerine sabır versin. Ben onu su damlam diye severdim." şeklinde konuştu.

Altun'un İstanbul Atatürk Havalimanından emekli akrabası Osman Öztürk de olayın üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Merve Altun'un ağabeyinin de pilot olduğunu, emekli olduktan sonra Türk Hava Yollarına geçtiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yollarına geçtikten sonra Merve kızımız da ağabeyinden esinlenerek, ondan faydalanarak başarılı olabilmek için pilotluğa özenmiş. Kendisi Makine Mühendisiydi ama ne var ki kader bu yolda ölümü reva gördü. Yapacak hiçbir şey yok. Merve şu anda Türk Hava Yollarında henüz staj aşamasında çalışıyordu. Pilot olup vatana, millete evlat olmaya çalışıyordu. Mesleği çok seviyordu."

Merve Altun'un 3 kardeşi olduğu, annesinin ise 6 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.