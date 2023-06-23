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Avrupa Pilotlardan grev tehdidi
Avrupa

Pilotlardan grev tehdidi

Yeniakit Publisher
2023-06-23 09:12:00 -
Pilotlardan grev tehdidi

Almanya’da havaalanları grevinden sonra pilotlarda yönetimi grev yapmakla tehdit etti.

Eyaletlerin okul tatiline girmeye başladığı Almanya'da pilotlardan kötü haber sinyali geldi. Lufthansa'da görev yapan 5 binden fazla pilotu temsil eden Birleşik Kokpit Sendikası, toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını duyurdu. Sendika, bir hafta içinde Lufthansa'nın pilotlara sunduğu teklifte iyileştirme yapmaması durumunda greve gideceklerini açıkladı. 

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