Pilotlardan grev tehdidi
Almanya’da havaalanları grevinden sonra pilotlarda yönetimi grev yapmakla tehdit etti.
Eyaletlerin okul tatiline girmeye başladığı Almanya'da pilotlardan kötü haber sinyali geldi. Lufthansa'da görev yapan 5 binden fazla pilotu temsil eden Birleşik Kokpit Sendikası, toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını duyurdu. Sendika, bir hafta içinde Lufthansa'nın pilotlara sunduğu teklifte iyileştirme yapmaması durumunda greve gideceklerini açıkladı.
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