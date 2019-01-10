Pilotlara "tecrübe uçuşu" hizmeti verenlerin sayısı artıyor

SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Pilot lisansı almış kişilerin hava yolu şirketlerine geçiş sürecinde gerekli olan 100 saatlik tecrübe uçuşlarını, uygun fiyata yurt içinde alabilmeleri için bu yönde sunulan hizmetlerin sayısı gün geçtikçe çoğalıyor.

Sivil havacılığın giderek geliştiği Türkiye'de, havacılık şirketleri, sorumlu pilot olmak isteyen adaylara yurt dışına gitmeden daha uygun fiyatlarla tecrübe uçuşları yapmaları için hizmet sunuyor.

Bu hizmeti Samsun'da sunanlardan girişimci pilot Ulukan Abacı, Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunun Ballıca Yerleşkesi içinde bulunan pistte, üç eğitim uçağı ile, pilot lisansı olan ve sorumlu pilot olmak isteyenlerin tecrübe uçuşları yapmalarına imkan sağlıyor.

Abacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada , Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde, pilot lisansı almış kişilerin ticari pilot olabilmeleri için 100 saatlik tecrübe uçuşu yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Pilotların, hava yolu şirketlerine geçişinde gerekli tecrübe uçuşlarını tamamlamak için genellikle Macaristan ve Polonya gibi ülkeleri tercih ettiğini belirten Abacı, söz konusu ülkelere ciddi anlamda döviz gittiğini belirtti.

- "Pilotlarımız Macaristan ve Polonya gibi ülkelere gidiyordu"

Türkiye'de son yıllarda sorumlu pilot olacaklara tecrübe uçuşu hizmeti sunan havacılık şirketlerinin sayısında artış yaşandığına işaret eden Abacı, şunları dile getirdi:

"Ülkemizde bazı özel havayolu şirketleri yüksek fiyata bu tecrübe uçuşlarını verince pilotlarımız daha ucuz olduğu gerekçesiyle Macaristan ve Polonya gibi ülkelere gidiyordu. Bu ülkelerde tecrübe uçuşlarını tamamlıyorlar. Ancak her bir pilot, bu ülkelerde şirketlere eksik uçuş saatine göre 15 ile 25 bin Avro para ödüyor. Bu nedenle üç ayrı eğitim uçağımızla PIC (sorumlu pilot) uçuşlarını tamamlıyoruz. Biz eğitim vermiyoruz, sadece tecrübe uçuşları gerçekleştiriyoruz.''

''Her yıl sadece tecrübe uçuşları nedeniyle ülkemizde çok ciddi miktarda döviz yurt dışına gidiyor." diyen Abacı, şöyle devam etti:

"Biz pilotlarımızın kendi ülkelerinde ve kendi hava sahamızda eksik olan tecrübe uçuşlarını tamamlamalarına imkan veriyoruz. Bu kapsamda da Macaristan ve Polonya’dan daha ucuza hizmet veriyoruz. Elli saatlik paketler halinde imkanlar sunuyoruz. Pilot istediği takvim yılı içinde gelip uçuşlarını tamamlayabiliyor. Amacımız para kazanmak değil. Maliyetlerine burada uçuş hizmeti veriyoruz. Hem pilotlarımıza imkan sunmuş oluyoruz hem de ülkemizin dövizinin dışarı çıkmasını engellemiş oluyoruz.''

Tecrübe uçuşlarını sürdüren pilot Bünyamin Aşçı ise, hava yolu şirketine girmek için 100 saatlik PIC uçuşlarının tamamlaması gerektiğini söyledi.

Tecrübe uçuşlarını Samsun'da tamamlamaya çalıştığını ifada eden Aşçı, ''Benim çok az bir uçuş saatim kaldı. Burası olmasaydı Macaristan’a gidecektim. Uçuş takvimini onlar belirliyorlardı. Bu nedenle her şeyi onlara göre ayarlamam gerekiyordu. Ancak, şimdi Samsun’daki bu imkanlardan faydalanıyorum ve uçuş takvimini kendimiz belirliyoruz. Hem daha ucuza geliyor hem de kendi ülkemizde kalmış oluyoruz.'' diye konuştu.