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Pilot üniversitenin jeotermal projelerine yabancı yatırımcılardan ilgi

YÖK'ün jeotermal ve tarımda pilot olarak seçtiği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kaplıca tedavisi ve sera projeleri, Avrupa'dan yatırımcıların ilgisini çekti - KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya: - "Yerli ve yabancı yatırımcı projelerimize büyük ilgi duyuyor. Hollanda ve Avusturya'dan somut girişimler var. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çokça ilanlarımız olacak çünkü üniversitenin üretimin içinde olduğu çok yeni bir proje bu. Türkiye'de ilk defa uygulanan projeler"

25 Haziran 2019 Salı 11:16
Pilot üniversitenin jeotermal projelerine yabancı yatırımcılardan ilgi

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) pilot olarak seçtiği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) kaplıca tedavisi ve jeotermal sera projeleri, Avrupalı yatırımcılardan ilgi gördü.

Üniversitenin projeleri kapsamında, il dışından gelecek hastalar da düşünülerek planlanan 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi açılışa hazır hale getirildi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Avusturya'da açılan fuarda hastane ve burada verilecek kaplıca tedavisinin tanıtımını yaptı.

Almanya, İsviçre ve Avusturya'da bulunan tur operatörleriyle yapılan toplantıda, Kırşehir'de verilecek kaplıca tedavisinin faydaları anlatılarak, Avrupa ülkelerine göre daha ekonomik olan bu fırsatın özellikle emekliler için değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Üniversitenin diğer bir çalışması olan Jeotermal Sera Projesi'yle de yurt dışından yatırımcılar ilgilenmeye başladı. Hollanda'da yaşayan gurbetçi bir yatırımcı, fizibilite çalışması için projenin uygulanacağı bölgede araştırma yaptı. Rektör Karakaya ve proje yürütücüleriyle görüşen yatırımcı, jeotermal sera kurmak için yer tahsisi ile ilgili müracaatta bulundu.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖK tarafında jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçilmelerinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteklediği 7 proje hazırladıklarını söyledi.

Jeotermal Sera, 150 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi'nin jeotermal ile ilgili projeler olduğunu ifade eden Karakaya, bu çalışmalarla ilgili somut adımlar atılmaya başlandığını ifade etti.

Projeler ve özellikle de kaplıca tedavisinin tanıtımı için Avrupa ülkelerinde çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Uluslararası ayağı olan 150 yataklı hastanemizin sağlık hizmeti ile ilgili 20 gün önce Avusturya’da, Almanya, İsviçre ve Avusturya’dan katılımın olduğu bir fuara katıldık. Burada tur şirketleriyle bir araya geldik. Öncelikle gurbetçilerimiz olmak üzere bu ülkede yaşayan ve tedavi olmak isteyenleri sağlık turizmi anlamında buraya çekebilmek için görüşmeler yaptık. Oluşan konsensüste Kapadokya’yı da içine alacak şekilde bir turla önce bir kültür turizmi, daha sonra Kırşehir’deki termal tedavinin içinde bulunduğu hastanemizin vereceği hizmetle bir sağlık turizmini gerçekleştirmek üzere mutabakat oluşturduk. Bu konuda somut yatırımlar önümüzdeki günlerde devam edecek."

Üniversitenin garantör olduğu projelere yerli ve yabancı yatırımcıların daha çok ilgi gösterdiğine vurgu yapan Karakaya, "Yerli ve yabancı yatırımcılar projelerimize büyük ilgi duyuyor. Hollanda ve Avusturya'dan somut girişimler var. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çokça ilanlarımız olacak çünkü üniversitenin üretimin içinde olduğu çok yeni bir proje bu. Türkiye'de ilk defa uygulanan projeler." diye konuştu.

- "İlginin artacağını düşünüyoruz"

Pilot üniversite koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ayrancı da Hollanda'dan bir gurbetçi yatırımcının jeotermal sera kurmak için girişimde bulunduğunu söyledi.

Kırşehir'e gelen gurbetçinin, kısa süre önce yerli bir yatırımcının kurduğu 500 dekarlık sera alanında inceleme yaptığını anlatan Ayrancı, şunları kaydetti:

"Hollanda'dan gelen bir yatırımcı yatırım yapmaya kararlı ve bölgede fizibilite çalışması yapıyor. Bunun dışında başka ülkelerden de ilgi duyan, ön çalışma ve araştırma yapan, yatırım için rektörlüğümüze gelerek ziyarette bulunan ve farklı iletişim araçlarını kullanarak üniversitemize ulaşanlar var. Burada nasıl yatırım yapacağına dair çalışmalar sürdüren yatırımcı ve çiftçilerimiz var. Hem yurt dışından hem yurt içinden dolayısıyla bu ilginin giderek da artacağını düşünüyoruz."

Ayrancı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının buraya yapılacak jeotermal seraları desteklemesinin söz konusu olduğunu aktararak, Ahi Evran Üniversitesinin de kısa süre içerisinde hayata geçirilecek uygulama serasıyla bilimsel katkı yapacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:16
  1. Avrupa
  2. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
  3. proje

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