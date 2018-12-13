Pilot üniversite projeleriyle ilgili yatırımlar başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından "jeotermal" ve "tarım" alanlarında pilot üniversite seçilmelerinden sonra bölgesel kalkınma ile ilgili yatırımlara başlandığını belirtti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Rektör Karakaya'nın,YÖK'ün, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında Ankara'da düzenlediği toplantıda süreçle ilgili bilgi verdiği ifade edildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin pilot üniversite kapsamında jeotermal ve tarım alanlarında hazırladıkları 7 proje ile ilde ve bölgede katma değer oluşturacak çalışmalar yaptığını aktaran Karakaya, "Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi", "Termal Seralarda Kümelenme", "Kaba Yem Üretimi", "Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim", "Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi", "Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi" ve "Pilot Üniversite Projelerinin Eğitim ve Tanıtımı" projelerinin yatırımcılar tarafından ilgi ile karşılandığını vurguladı.

Her projede somut adımlar atılmaya başlandığını anlatan Karakaya, projelerle ilgili yatırımcılarla görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Kente ve bölgeye yatırım yapılmaya başlandığını bildiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Alkar İnşaat İthalat ve İhracat AŞ ile yaptığımız protokol neticesinde 500 dönüm jeotermal ısıtmalı sera yatırımı Karakurt bölgesinde başlamıştır. Yatırımcı bir kuyu satın aldı ve ardından 6 kuyu daha açtı. Bakanlıkça yatırımcıya arazi tahsisi de yapıldı ve yatırımcı firma ilk aşamada 120 dönüm sera kuracak. Başka bir yatırımcımız, fizik tedavi ve rehabilitasyon projeleri kapsamında pansiyon işletmeciliği ve sağlık turizminin yanı sıra seracılık alanıyla da ilgileniyor. Hayvancılık ve tarım alanında yatırım yapmayı planlayan başka bir firmamız ise Kırıkkale, Çankırı, Ankara ve Kırşehir alternatiflerinden Kırşehir’e yatırım yapmayı planlıyor ve inovasyon ile Ar-Ge çalışmalarını merkeze alacak küçükbaş hayvancılık, kaba yem bitkileri ve seracılıkla ilgileniyor."