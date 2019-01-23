Pilot üniversite modeli için ilk adım

Yükseköğretim Kurulu tarafından “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” çalışmaları kapsamında belirlenen 5 pilot üniversitenin yetkililerinin katıldığı “Pilot Üniversiteler Yönergesi Çalıştayı” Kırşehir’de gerçekleştirildi.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ)’nin ev sahipliğini üstlendiği organizasyonda üzerinde çalışılan yönerge ile üniversitelerin nasıl çalışmaları gerektiği konusunda önemli bir adım atılmış oldu.

Yükseköğrenimin yol bulma mecrası

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yaptığı değerlendirmede, pilot üniversite uygulamasının Türkiye’de yükseköğretim sürecinde yeni bir yön haritası oluşturma aşaması olduğunu vurguladı.

Projenin, üniversitelerin hem bölgesel kalkınma hem de bulundukları illerdeki değerler ile ihtisaslaşmalarını içerdiğini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti: “Pilot üniversite projesi, benzeşik olmaktan kurtuluş projesidir. Dolayısıyla bu projenin hayat bulması ve başarılı olması sadece 5 üniversiteyi değil, Türkiye’nin yükseköğretiminin yön bulma mecrasıdır. Temel amaç, üniversitelerin bulundukları şehirlerin kendi değerlerini fark etmek, bu verilmiş değerlerden daha iyi değerler üretmek, bilimsel bilgiler ışığında çalışmalar yapmaktır. Proje, öncelikle bölgenin daha sonra da genel itibarıyla ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere hazırlanmıştır.”

Önemli bir misyon

Tekstil, dericilik ve seramik alanında pilot seçilen Uşak Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da pilot olarak belirlenen 10 üniversiteye yüklenen misyonun önemine değindi. Savaş, “Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Başkaları 8 saat uyuyorsa bizim 4 saat uyuyup daha fazla çalışmamız gerekiyor çünkü çok çalışıp çok üretmemiz gerekiyor. Böylelikle diğer ülkelerle olan açığımızı kapatabiliriz. Bu nedenle bu pilot üniversite seçilen 10 üniversiteye yüklenmiş misyonunun çok önemli olduğu kanaatindeyim” dedi. Programda, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de konuşma yaptı.

Tarım ve havza bazlı kalkınma alanında Bingöl Üniversitesi, hayvancılık alanında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, sağlık ve çevre alanında Düzce Üniversitesi, tekstil, dericilik ve seramik alanında Uşak Üniversitesi, tarım ve jeotermal alanında AEÜ yetkilileri sunum yaptı.