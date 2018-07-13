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Pilot kokpitte sigara içti uçak 5 bin metre düştü

Hong Kong'da kalkan uçağın yardımcı pilotu kokpitte elektronik sigara içti. Dumanın içeriye yayılmasıyla irtifa kaybetmeye başlayan uçak, üç bin metrede durdurulabildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 08:18
Pilot kokpitte sigara içti uçak 5 bin metre düştü

Yolcu uçağı havalandığında her şey normaldi. Boeing 737 tipi uçak yaklaşık 8 bin metre irtifaya ulaştığında çığlıklar yükseldi.

Hong Kong'dan Dalian'a giden uçak bir anda irtifa kaybetmeye başladı.

Oksijen maskelerinin otomatik olarak devreye girdiği düşüş yaklaşık 10 dakika sürdü.

Uçaktaki yolcular çığlık atıp ağlarken, düşüş 3 bin metrede durdurulabildi.

Çinli havacılık uzmanları, yaptıkları incelemede yardımcı pilotun kokpitte elektronik sigaraiçtiğini ve hemen ardından oksijen seviyesinin azaldığını belirledi.

Çin resmi medyası, elektronik sigaradan yayılan dumanın yolcuların koltuklarına kadar ulaştığını ve kaptana haber vermeden uçaktaki havalandırma sisteminin kapatıldığını bildiriyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 08:18
  1. yolcu uçağı
  2. sigara içen pilot

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