0553 313 94 23

Pilot evine uçakla çarparak intihar etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde bir pilot, uçakla kendi evine çarparak intihar etti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:42
Pilot evine uçakla çarparak intihar etti

ABD'de yaşayan 42 yaşındaki Duane Youd isimli bir pilotun bu sabah erken saatlerde kendi evine uçakla çarparak intihar ettiği öğrenildi.

Youd'un önceki gün aile içi şiddetten gözaltına alındığı ve bu sabah serbest kalır kalmaz intihar ettiği aktarıldı.

Eyalet şefi konu hakkında yaptığı açıklamada, uçağın Spanish Fork havaalanından kalktığını ve olay esnasında evde bulunan 2 kişinin de şans eseri kurtulduğunu belirtti.

Görgü tanıkları ise olay sonrasında büyük bir yangının çıktığını ve evin kullanılmaz hale geldiğini bildirdi. 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:42
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Amerika
  3. Sabah
  4. Pilot
  5. ABD
  6. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Doların bugünkü karşılığı en fazla 4 liradır"
    1. "Doların bugünkü karşılığı en fazla 4..
    2. New York borsası düşüşle kapandı
    3. Çekirdekleri kurutmak için çevre..
    4. Beyaz Ev'den 'Brunson' açıklaması:..
    5. Pentagon'dan Türk pilotlar için flaş..
    6. Çanakkale'de orman yangını
    7. Yunanistan flaş iddia: 6 Türk jeti..
    8. İnatlaşma hastalık mı?
    9. Gözaltı morluklarından kurtulmak için..
    10. Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir?
    11. Obeziteyi tetikleyen faktörler nelerdir?
    12. Saçkıran neden olur? Nasıl tedavi..
    13. Domatesin faydaları nelerdir?
    14. Alerjik deri testi nasıl uygulanır?
    15. İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip..
    16. Sıtma belirtileri nelerdir? Nasıl..
    17. Çapraz bağ yırtığı nedir? Nasıl tedavi..
    18. İşte Türkiye'nin yeni ticaret planı
    19. Melania Trump, Donald Trump'tan..
    20. Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'den..
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Dolara Londra'dan operasyon nasıl yapıldı?
    Dolara Londra'dan operasyon nasıl yapıldı?