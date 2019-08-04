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Piknikçiler ağaçlık alanı yaktı

Bursa’da ağaçlık alanda piknik yapan çocuklar tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:29
Piknikçiler ağaçlık alanı yaktı

Bursa’da ağaçlık alanda piknik yapan çocuklar tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.


Yangın, Mudanya-Bursa yolu kenarındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda bir anda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ayrıca çevrede yapılan incelemelerde, piknikçilere ait yiyecekler ve mangal bulundu. Çevredekiler, ağaçlık alanda çocukların yangın esnasında kaçtığını iddia etti.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:29
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