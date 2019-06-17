Piknik yapmaya gittiler, yağış etkisi ile yükselen suda mahsur kaldılar Kırşehir’in Mucur İlçesinde Seyfe Gölü’ne piknik yapmaya giden öğrenciler, yağış etkisi ile yükselen suda mahsur kaldı.

Kırşehir’in Mucur İlçesinde Seyfe Gölü’ne piknik yapmaya giden öğrenciler, yağış etkisi ile yükselen suda mahsur kaldı.

Seyfe Gölü kıyısında mahsur kalan 7 üniversite öğrencisini yapılan ihbar sonrası AFAD ekibi kurtardı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören 7 öğrenci, Seyfe Gölü Kuş Cenneti’ndeki kuşları izlemek için iki araçla göl kıyısına gitti.

Öğrencilerin seyir terasında kuşları gözlemlediği sırada bölgede dolu yağışı başladı. Araçlarında yağışın dinmesini bekleyen öğrencilerin, dolunun devam etmesi üzerine kent merkezine dönmek için bindikleri araçları çamura saplandı.

Bölgede mahsur kalan öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi.

AFAD ekipleri, yakın köyden bir traktörü de alarak göl kıyısına geldi. Araçlar, traktöre bağlanarak güvenli bir yere çekildi.

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