Piknik tüpü bomba gibi patladı İzmir’in Buca ilçesinde bulunan tek katlı bir evde piknik tüpü patlarken, evde bulunan bir vatandaş yaralandı.

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan tek katlı bir evde piknik tüpü patlarken, evde bulunan bir vatandaş yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Gürçeşme semti 433/10 Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre evin içinde bulunan bir mutfak tüpü bilinmeyen bir sebeple patladı. Sesi duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verirken, AKS ekipleri de olay yerine sevk edildi. AKS ekipleri patlama sırasında evin içinde bulunan Fahri Bayzit’i (80) dışarıya çıkardı. Hafif yaralanan Bayzit’e ilk müdahale olay yerinde yapılırken ardından hastaneye kaldırıldı. Patlama sebebiyle evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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