Piknik dönüşü facia: Römorktan düşüp can verdiler

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktörün römorkundan düşen 2 kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gölyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, piknikten dönen Nail Ş. (62) idaresindeki traktörün römorkunda bulunan eşi Neslihan Ş. (52) ile Berrin O. (52) sarsıntı nedeniyle römorktan düştü. Traktörün üzerinden geçtiği Neslihan Ş. ve Berrin O. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan iki kadın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı haber alan Neslihan Ş. ve Berrin O.’nun yakınları hastaneye akın ederek sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.