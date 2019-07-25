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Piknik alanında çıkan yangında binlerce çam kül oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde piknik alanında çıkan yangında binlerce çam ağacı zarar gördü.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:38
Piknik alanında çıkan yangında binlerce çam kül oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde piknik alanında çıkan yangında binlerce çam ağacı zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Karaidemir Baraj sahası piknik alanında çam ağaçlarının bulunduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayıldı. Evrenbey Mahallesi sakinleri traktörleriyle yangına müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurittin Çelik, 50 dönümü aşkın alanda çıkan yangında yaklaşık bini aşkın çam ağacının zarar gördüğünü belirtti. Çelik, piknik alanına gelen vatandaşları çevreye gelişigüzel cam şişe ve sigara izmariti atmamaları konusunda uyardı.


Mahalle sakinlerinden Hasan Karabıyık ise, kendisine ait hayvan çiftliğine yaklaşan yangının güçlükle söndürüldüğünü ifade etti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:38
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