Pikniğe gitti uçuruma düştü Kahramanmaraş’ta gittiği piknik alanında 5 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ta gittiği piknik alanında 5 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre,Onikişubat ilçesi Çokran Mahallesi’ndeK.E (37),piknik sırasında dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Uçurumdan yuvarlanan K.E.’nin vücudunda oluşan kırıklar yüzünden düştüğü yerden çıkamadı. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KSÜTıp Fakültesi ‘ne kaldırılan K.E’nin sağlık durumun ciddi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.