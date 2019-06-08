Pikniğe gitti uçuruma düştü
Kahramanmaraş’ta gittiği piknik alanında 5 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı.08 Haziran 2019 Cumartesi 23:51
Kahramanmaraş’ta gittiği piknik alanında 5 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre,Onikişubat ilçesi Çokran Mahallesi’ndeK.E (37),piknik sırasında dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Uçurumdan yuvarlanan K.E.’nin vücudunda oluşan kırıklar yüzünden düştüğü yerden çıkamadı. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KSÜTıp Fakültesi ‘ne kaldırılan K.E’nin sağlık durumun ciddi olduğu öğrenildi.
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