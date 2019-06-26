Pikabın çarptığı kurt telef oldu Malatya’nın Darende ilçesinde bir pikabın çarptığı kurt telef oldu.

Malatya’nın Darende ilçesinde bir pikabın çarptığı kurt telef oldu.

Bir süredir sağanak yağışların etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçe merkezine indi. İlçeden geçen Malatya-Kayseri karayolunda dün gece yiyecek bulmak için dolaşan bir kurt, yük taşıyan 44 DG 936 plakalı pikabın çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklenerek telef oldu.

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