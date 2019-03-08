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Picasso’nun tablosunu satmak isterken yakalandılar

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda üzerinde Irak Ulusal Müzesi’nin mührü ve Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu bir tablo ele geçirildi.

08 Mart 2019 Cuma 10:20
Picasso’nun tablosunu satmak isterken yakalandılar

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda üzerinde Irak Ulusal Müzesi’nin mührü ve Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu bir tablo ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada Yenişehir ilçesinde ikamet eden 3 şahsın tarihi bir tabloyu satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 7 Mart 2019 Perşembe günü Diyarbakır ili Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyonda bahse konu şüpheli şahıslar, tarihi tabloyu satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan adli aramada papirüs kağıdının üzerine resmedilmiş çıplak kadın ve erkek figürleri bulunan tablonun arkasında İngilizce olarak ‘çıplak katil, bu şaheser Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur’ yazısı ve Irak Ulusal Müzesi’nin mührü bulunan, ön kısmında Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu 78 çarpı 51 ebadında bir adet tablo ele geçirilmiştir. Jandarmanın operasyonuyla ele geçirilen tablo, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı uyarınca muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:20
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