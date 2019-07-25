Piazza’dan üniversite adaylarına tercih desteği

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğiyle, üniversite eğitimine başlayacak öğrencilere, tercih danışmanlığı desteği vermeye başladı.

Piazza, üniversite sınavına giren öğrenciler için tercih danışmanlığı standları açtı. Organizasyonun açılışına, Kahramanmaraş AKP Milletvekilleri İmran Kılıç ve Habibe Öçal, MHP Milletvekilleri Sefer Aycan, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Piazza AVM’nin iki farklı yerinde kurulan tercih danışma standlarında, uzman eğitmenler tarafından öğrencilere hedefleri doğrultusunda tercih desteği sağlanıyor. 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar, 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet vermeyi sürdürecek olan tercih danışma standları, öğrencileri ve velileri hem mutlu ediyor, hem de gönül rahatlığıyla seçim yapmalarını sağlıyor.

Stresli ve uzun bir çalışma maratonunu geride bırakan öğrenciler, tercih danışmanlığı standlarında tüm sorularına cevap bulabiliyor.