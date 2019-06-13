Piazza’dan çocuklara film festivali Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 14-30 Haziran tarihleri arasında, festival tadında sinema kampanyası gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 14-30 Haziran tarihleri arasında, festival tadında sinema kampanyası gerçekleştirilecek.

Piazza Club formu, sahibi ebeveynleriyle Piazza’ya gelen çocuklar, en sevdikleri filmleri konforlu salonlarda ücretsiz izleme şansı bulacaklar. Her gün ilk başvuran 100 çocuğun katılabileceği kampanya kapsamında seçili çocuk filmleri 13.00 seansında gösterime girecek.

Kampanya kapsamında, 14-17 Haziran’da Fındık İşi 2, 18-21 Haziran’da İstanbul Muhafizları, 22-25 Haziran’da Can Dostlar, 26-30 Haziran tarihlerinde Asteriks filmi gösterime sunulacak.

Ücretsiz bir üyelik sistemi olan ve birçok avantaj sunan Piazza Club’a ziyaretçiler, danışma biriminden dolduracakları formla üye olabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.