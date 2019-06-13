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Piazza’dan çocuklara film festivali

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 14-30 Haziran tarihleri arasında, festival tadında sinema kampanyası gerçekleştirilecek.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:29
Piazza’dan çocuklara film festivali

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 14-30 Haziran tarihleri arasında, festival tadında sinema kampanyası gerçekleştirilecek.


Piazza Club formu, sahibi ebeveynleriyle Piazza’ya gelen çocuklar, en sevdikleri filmleri konforlu salonlarda ücretsiz izleme şansı bulacaklar. Her gün ilk başvuran 100 çocuğun katılabileceği kampanya kapsamında seçili çocuk filmleri 13.00 seansında gösterime girecek.


Kampanya kapsamında, 14-17 Haziran’da Fındık İşi 2, 18-21 Haziran’da İstanbul Muhafizları, 22-25 Haziran’da Can Dostlar, 26-30 Haziran tarihlerinde Asteriks filmi gösterime sunulacak.


Ücretsiz bir üyelik sistemi olan ve birçok avantaj sunan Piazza Club’a ziyaretçiler, danışma biriminden dolduracakları formla üye olabiliyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:29
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