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Piazza’da “serinleten” indirim

Seçkin markaları ve yılın her gününde farklı indirimleriyle ziyaretçilerini mutlu eden Şanlıurfa Piazza’da, cazip avantajlar sunan “Depo Günleri” 12 Temmuz’da başlıyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
Piazza’da “serinleten” indirim

Seçkin markaları ve yılın her gününde farklı indirimleriyle ziyaretçilerini mutlu eden Şanlıurfa Piazza’da, cazip avantajlar sunan “Depo Günleri” 12 Temmuz’da başlıyor.


Türkiye’nin en sıcak illeri arasında başı çeken Şanlıurfa’nın en büyük Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde "Serinletecek" indirimler 12 Temmuz’da başlıyor. Ulusal ve uluslararası seçkin marka karmasının yanı sıra yılın her günündeki farklı indirim fırsatlarıyla Şanlıurfalı alışveriş tutkunlarının öncelikli tercihi olan Piazza’da“Depo Günleri” cepleri olduğu kadar yürekleri de serinletecek. Depoların boşaltılıp,indirim avantajlarının sunulacağı depo günleri, giyimden ev tekstiline kadar her türlü ihtiyaçlarını gidermek isteyenleri 21 Temmuz tarihine kadar konuk edecek.


Avva, adL, Dagi, Greyder, Kemal Tanca, Kip, Liva, Madame Coco, morven, Özdilek, Pierre Cardin, U.S Polo Assn., Süvari, Togo ve Tuğba markalarının birbirinden seçkin ürünlerinin yer alacağı Depo Günleri, normal sezon indirimlerinin yanı sıra ekstra indirim fırsatları sunacak. Seçkin markalarındepoları boşalırken, Şanlıurfalılarınevleri, işyerleri ve dolapları avantajlı fiyatlarla dolacak.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
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