Piazza’da lezzet şöleni devam ediyor

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, lezzet şölenini, 24 Şubat tarihine kadar uzattı.

Bulundukları kentlerin “marka değeri” olan yöresel lezzetler,Şanlıurfa halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. AVM’ nin buz pisti yanında “Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganı ile kurulan stantlarda birbirinden lezzetli ürünler vatandaşlara hitap ediliyor. Peynir, pastırma, sucuk, bal, pişmaniye, tarhana, zeytin, pestil, köme, bakliyat, tahin, helva, fındık, lokum, pekmez, gibi onlarca yöresel lezzetin yer aldığı Yöresel Ürünler Günleri, 24 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Trabzon, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu, Afyon, İzmit, Uşak, Merzifon, Beypazarı, Erzurum, Malatya, Aydın, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Adana,ve Giresun gibi birçok kentin meşhur lezzetlerinin yer aldığı “Yöresel Ürünler Günleri"ni ziyaret edenler, hem meşhur lezzetleri tatma hem de satın alma imkanı buluyor.