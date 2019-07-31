Piazza kültür sanat akademisi başlıyor

Çocuk, Kültür ve Sanat Atölyesi ile Samsunlu çocuklara Ağustos ayı boyunca devam edecek etkinlik programı hazırlandı.

Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle Samsun’un sosyal yaşantısına renk katan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ağustos ayında düzenleneceği Çocuk Kültür ve Sanat Akademisi ile çocuklar için dolu bir programa imza atıyor. Çocuklar atölye çalışmalarında, taç tasarımından, toka, uçurtma, rüzgar gülü, şapka tasarımına; seramik boyamadan, maske, tişört, ahşap ve çanta boyamaya, dalgalı kokoru kağıdından, rengarenk şönil tellere, ilginç tasarımlar yapmak için şekillendirilmiş quilling kağıdına kadar birbirinden farklı materyallerle ve temalarla rengarenk bir Ağustos ayı geçirecek.

Kendileri için hazırlanan özel etkinlik alanında; el becerilerini geliştirip, hayal dünyalarını zenginleştirecek olan çocuklar, hem eğlenip hem de öğrenecekler. Piazza’nın huzurlu, ferah ve güvenli ortamında, çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde keyifle vakit geçirirken ebeveynler de gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilecek.

Ağustos ayının her günü için ayrı bir temayla çocuklara keyifli bir yaz programı armağan etmeye hazırlanan Piazza’nın Çocuk Kültür ve Sanat Atölyesi, etkinlik programı şu şekilde:

1 Ağustos Perşembe: Rölyef Atölyesi

2 Ağustos Cuma : Şönil Tel İle Tasarım

3 Ağustos Cumartesi: Ahşap Boyama Atölyesi

4 Ağustos Pazar: Kil Atölyesi

5 Ağustos Pazartesi: Taç Tasarım Atölyesi

6 Ağustos Salı: Keçeden Cüzdan Atölyesi

7 Ağustos Çarşamba: Ahşap Magnet Tasarımı Atölyesi

9 Ağustos Cuma: Kokoru Atölyesi

10 Ağustos Cumartesi: Takı Tasarım Atölyesi

11 Ağustos Pazar: Seramik Boyama Atölyesi

12 Ağustos Pazartesi: Kalem Kutusu Boyama Atölyesi

13 Ağustos Salı: Baskı Teknikleri Atölyesi

14 Ağustos Çarşamba: Çiçekli Toka Tasarımı

15 Ağustos Perşembe: Uçurtma Tasarımı

16 Ağustos Perşembe: Uçurtma Tasarımı Atölyesi

17 Ağustos Cumartesi: Ahşap Boyama Atölyesi

18 Ağustos Pazar: İplerle Tasarım Atölyesi

19 Ağustos Pazartesi: Keçeden Kitap Ayracı Tasarımı

20 Ağustos Salı: Düğmelerle Tasarım Atölyesi

21 Ağustos Çarşamba: Quilling Atölyesi

22 Ağustos Perşembe: Rüzgar Gülü Tasarımı

23 Ağustos Cuma: Kolaj ve Resim Atölyesi

24 Ağustos Cumartesi: Çim Adam Tasarım Atölyesi

25 Ağustos Pazar: Şapka Tasarım Atölyesi

26 Ağustos Pazartesi: Moda Tasarım Atölyesi

27 Ağustos Salı: Bakliyat İle Tasarım Atölyesi

28 Ağustos Çarşamba: Maske Boyama Atölyesi

29 Ağustos Perşembe: Kirigami Atölyesi

30 Ağustos Cuma: Tişört Boyama Atölyesi

31 Ağustos Cumartesi: Türk Bayrağı Tasarımı Atölyesi

Çocuk Kültür ve Sanat Atölyesi, 1-31 Ağustos tarihlerinde, her gün 14.00-15.00-16.00 saatleri arasında 3 seans olarak düzenlenecek.