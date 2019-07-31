Piazza kültür sanat akademisi başlıyor
Çocuk, Kültür ve Sanat Atölyesi ile Samsunlu çocuklara Ağustos ayı boyunca devam edecek etkinlik programı hazırlandı.31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
Çocuk, Kültür ve Sanat Atölyesi ile Samsunlu çocuklara Ağustos ayı boyunca devam edecek etkinlik programı hazırlandı.
Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle Samsun’un sosyal yaşantısına renk katan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ağustos ayında düzenleneceği Çocuk Kültür ve Sanat Akademisi ile çocuklar için dolu bir programa imza atıyor. Çocuklar atölye çalışmalarında, taç tasarımından, toka, uçurtma, rüzgar gülü, şapka tasarımına; seramik boyamadan, maske, tişört, ahşap ve çanta boyamaya, dalgalı kokoru kağıdından, rengarenk şönil tellere, ilginç tasarımlar yapmak için şekillendirilmiş quilling kağıdına kadar birbirinden farklı materyallerle ve temalarla rengarenk bir Ağustos ayı geçirecek.
Kendileri için hazırlanan özel etkinlik alanında; el becerilerini geliştirip, hayal dünyalarını zenginleştirecek olan çocuklar, hem eğlenip hem de öğrenecekler. Piazza’nın huzurlu, ferah ve güvenli ortamında, çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde keyifle vakit geçirirken ebeveynler de gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilecek.
Ağustos ayının her günü için ayrı bir temayla çocuklara keyifli bir yaz programı armağan etmeye hazırlanan Piazza’nın Çocuk Kültür ve Sanat Atölyesi, etkinlik programı şu şekilde:
1 Ağustos Perşembe: Rölyef Atölyesi
2 Ağustos Cuma : Şönil Tel İle Tasarım
3 Ağustos Cumartesi: Ahşap Boyama Atölyesi
4 Ağustos Pazar: Kil Atölyesi
5 Ağustos Pazartesi: Taç Tasarım Atölyesi
6 Ağustos Salı: Keçeden Cüzdan Atölyesi
7 Ağustos Çarşamba: Ahşap Magnet Tasarımı Atölyesi
9 Ağustos Cuma: Kokoru Atölyesi
10 Ağustos Cumartesi: Takı Tasarım Atölyesi
11 Ağustos Pazar: Seramik Boyama Atölyesi
12 Ağustos Pazartesi: Kalem Kutusu Boyama Atölyesi
13 Ağustos Salı: Baskı Teknikleri Atölyesi
14 Ağustos Çarşamba: Çiçekli Toka Tasarımı
15 Ağustos Perşembe: Uçurtma Tasarımı
16 Ağustos Perşembe: Uçurtma Tasarımı Atölyesi
17 Ağustos Cumartesi: Ahşap Boyama Atölyesi
18 Ağustos Pazar: İplerle Tasarım Atölyesi
19 Ağustos Pazartesi: Keçeden Kitap Ayracı Tasarımı
20 Ağustos Salı: Düğmelerle Tasarım Atölyesi
21 Ağustos Çarşamba: Quilling Atölyesi
22 Ağustos Perşembe: Rüzgar Gülü Tasarımı
23 Ağustos Cuma: Kolaj ve Resim Atölyesi
24 Ağustos Cumartesi: Çim Adam Tasarım Atölyesi
25 Ağustos Pazar: Şapka Tasarım Atölyesi
26 Ağustos Pazartesi: Moda Tasarım Atölyesi
27 Ağustos Salı: Bakliyat İle Tasarım Atölyesi
28 Ağustos Çarşamba: Maske Boyama Atölyesi
29 Ağustos Perşembe: Kirigami Atölyesi
30 Ağustos Cuma: Tişört Boyama Atölyesi
31 Ağustos Cumartesi: Türk Bayrağı Tasarımı Atölyesi
Çocuk Kültür ve Sanat Atölyesi, 1-31 Ağustos tarihlerinde, her gün 14.00-15.00-16.00 saatleri arasında 3 seans olarak düzenlenecek.
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