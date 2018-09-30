Phillip Cocu taraftardan özür diledi: İlk yarı bizim için utançtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Çaykur Rizespor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Cocu, maçın ardından yaptığı açıklamada taraftarlardan özür diledi.

"İlk yarı bizim için utançtı." ifadesini kullanan Cocu, "Rize'nin nasıl oynadığına bakıyorum. Tutkuyu, kararlılığı... Bir de bizim takıma bakıyorum. 3 gol yedik 12 dakikada, inanılmaz. Çok kötü durumdayız. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için çok kötü durumdayız. Taraftarlardan özür diliyorum, biz onlara hiçbir şey veremedik. Çok kısa sürede maçı verdik rakibe. Kesinlikle böyle oynama lüksümüz yok. "İlk kısmı futbolla ilgili. Sadece Beşiktaş'la, büyük takımlarla oynadığımızda değil her maçta aynı istek lazım. Buna ihtiyacımız var. Motivasyonu göstermelisiniz. Arzuyu gösteremedik. Kulübün bulunduğu duruma da bakarsak berbat durumdayız. Yarın kafamızı toparlayıp bir araya geleceğiz ve böyle devam edeceğiz."

'Beşiktaş'a karşı iyi oynamıştık'

Cocu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bekledikleri gelişimi sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Daha iyi bir maç çıkarmayı umduklarını kaydeden Cocu, "Beşiktaş'a karşı iyi bir oyun oynamıştık. İyi veya kötü futbol oynayabilirsiniz ama esas mesele doğru davranıştır. Sahada o davranışları gösterebilmektir. İlk yarıda bir bize bir de rakibimize bakıyorum. Rakibimizi kazanmak için daha arzulu ve agresifti. 12 dakika içerisinde maçı kaybettik zaten. Üç golü 12 dakikalık periyot içerisinde yedik." diye konuştu.

'Buraya gelen herkesten özür diliyorum'

İkinci yarıda oyunu telafi etme gayretinde olduklarını vurgulayan Cocu, şöyle devam etti:

"Kazanma arzusu içerisinde olan bir takım gördük. Bunu maçın en başında yapmalısınız. Her maçı aynı şekilde yapmalısınız. Hem performansımızla hem de gelişimimiz ile ilgili çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Bulunduğumuz durumu düşünürsek herkes üzerine düşeni yapmalı. Herkes bu takımın bir parçası olduğundan dolayı. Taraftarımızdan özür diliyorum. Buraya gelen herkesten özür diliyorum. Böyle olmamalıydı. Bizim oynamamız gereken futbol bu değil."

Hollandalı teknik adam, basın toplantısında soru kabul etmedi.