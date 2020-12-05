Pfizer'den aşı kararı! Dağıtım hedefi yarıya düşürüldü

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, bu yıl için aşı dağıtım hedefini 100 milyon dozdan 50 milyon doza düşürdüğünü açıkladı. Şirket sözcüsü, yaptığı açıklamada, dağıtım zincirinin genişletilmesiyle ilgili çalışmaların tahmin edilenden daha uzun sürmesi nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Ancak önümüzdeki yıl için 1 milyar dozdan fazla aşının dağıtılması hedefinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İngiltere, Pfizer ve Biontech'in geliştirdiği aşıya kullanım izni veren ilk ülke olmuştu.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ile Avrupa İlaç Kurumu'na yapılan kullanım izni başvurusunun sonuçları ise henüz belli olmadı.