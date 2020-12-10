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Korona Virüs Pfizer'dan aşı fiyatı açıklaması
Korona Virüs

Pfizer'dan aşı fiyatı açıklaması

Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının fiyatına ilişkin Pfizer'dan açıklama geldi. Şirketin CEO'su Albert Bourla, aşı fiyatlandırmasının ülkeden ülkeye değişeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:04:00 -
Pfizer'dan aşı fiyatı açıklaması

Amerikan ilaç firması Pfizer'ın İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen sanal bir basın toplantısında, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, 'BNT162b2' isimli koronavirüs aşısının fiyatının ülkeden ülkeye değişeceği belirtildi.

Bourla, "Fiyatımızın temeli aşıyı hızlı bir şekilde herkesin kullanımına sunmamız. Katmanlı bir fiyatlandırmamız var. Gelişmiş ülkelerin yüksek bir fiyat, gelişmekte olan ülkelere ondan daha az bir fiyat talebimiz oldu. Gelişmemiş ülkelere ise, örneğin Afrika'nın birçok ülkesine aşıyı kar amacı gütmeden vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"ABD'de 19,5 dolardan satılacak"

Aşının ABD'deki satış fiyatını da açıklayan Bourla, "Gelişmiş ülkelere de yüksek olmayan fiyatlar ödeyecekler. ABD’ye aşı, bir kişinin ortalama bir öğünü olan 19,5 dolar fiyatıyla verilecek" şeklinde konuştu.

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