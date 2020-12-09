  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Pfizer'dan aşı açıklaması: Çok büyük bir hata olur
Korona Virüs

Pfizer'dan aşı açıklaması: Çok büyük bir hata olur

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi(FDA), geçtiğimiz günlerde, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının bir doz vurulması durumunda yaklaşık yüzde 52 etkili olacağını belirten bir rapor yayınlamıştı. Konuyla ilgili Pfizer'den açıklama geldi. Açıklamada, aşının yalnızca bir doz olmanın 'çok büyük bir hata' olacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:31:00 -
Pfizer'dan aşı açıklaması: Çok büyük bir hata olur

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi(FDA), Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin yeni bir rapor yayınlamış ve söz konusu aşının bir doz vurulması durumunda yaklaşık yüzde 52 oranında etkili olacağını belirtmişti. Konuyla ilgili Pfizer'dan açıklama geldi. Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşıyı yalnızca bir doz olmanın 'çok büyük bir hata' olacağını söyledi.

Bir doz aşının sağladığı kısmi korumanın epidemiyoloji açısından Covid-19 hastalarına yardımcı olabileceğini belirten Bourla, "Biri bunu yalnızca bir dozla yapmaya çalışırsa çok büyük bir hata olduğunu söylüyorum. İki dozla korumayı neredeyse ikiye katlarsınız" ifadelerini kullandı.

FDA tarafından yayınlanan verilere göre, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının tek doz alınmasından 10 gün sonra bir miktar koruma sağladığı, ancak 20 gün sonra olunacak ikinci doz aşının daha çok etkili olacağı vurgulanmıştı.

Yapılan açıklamada, aşıya ilişkin verilerin acil kullanım yetkilendirmesiyle ilgili kurallarla uyumlu olduğu ve 16 yaş ve üzeri kişiler için umutları arttırdığı belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gayrimüslim

Olay tamamen ticari. İnsan sağlığı ile zerre alakası yok. Korona başlı başına küresel bir sahtekarlıktır katliam projesidir dünya nüfusu azaltma operasyonudur
  • Yanıtla
Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!
Gündem

Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!

Son dakika haberi... Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “bilgi” ve “fikir” hırsızlığı yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “FETÖ ..
Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Dünya

Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik yaptırımların konuşulacağı AB Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye ile mü..
Görevine döner dönmez müdahale etti! Muhittin Böcek'ten Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Gündem

Görevine döner dönmez müdahale etti! Muhittin Böcek'ten Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkan..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay