Pfizer'dan aşı açıklaması: Çok büyük bir hata olur

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi(FDA), Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin yeni bir rapor yayınlamış ve söz konusu aşının bir doz vurulması durumunda yaklaşık yüzde 52 oranında etkili olacağını belirtmişti. Konuyla ilgili Pfizer'dan açıklama geldi. Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşıyı yalnızca bir doz olmanın 'çok büyük bir hata' olacağını söyledi.

Bir doz aşının sağladığı kısmi korumanın epidemiyoloji açısından Covid-19 hastalarına yardımcı olabileceğini belirten Bourla, "Biri bunu yalnızca bir dozla yapmaya çalışırsa çok büyük bir hata olduğunu söylüyorum. İki dozla korumayı neredeyse ikiye katlarsınız" ifadelerini kullandı.

FDA tarafından yayınlanan verilere göre, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının tek doz alınmasından 10 gün sonra bir miktar koruma sağladığı, ancak 20 gün sonra olunacak ikinci doz aşının daha çok etkili olacağı vurgulanmıştı.

Yapılan açıklamada, aşıya ilişkin verilerin acil kullanım yetkilendirmesiyle ilgili kurallarla uyumlu olduğu ve 16 yaş ve üzeri kişiler için umutları arttırdığı belirtilmişti.