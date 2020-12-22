Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarına mutasyon testi

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğrayarak yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceği açıklanan yeni türü, dünya genelinde endişelere yol açtı. Aşıların yeni koronavirüs türüne karşı etkili olup olmayacağı merak edilirken konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Pfizer/ BioNTech ve ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdikleri aşıların, virüsün mutasyona uğramış hali üzerindeki etkisinin test edildiği bildirildi.

Almanya'nın Mainz kentindeki BioNTech isimli biyoteknoloji firmasında koronavirüse karşı aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, kullanılmaya başlanan aşının virüsün mutasyona uğramış haline karşı da son derece etkin olduğunu söyledi. Şahin, aşıyı 20 kadar virüs varyasyonu üzerinde denediklerini belirterek aşının İngiltere'de ortaya çıkan yeni tür koronavirüsü üzerinde de etkili olacağına inandıklarını söyledi.

Alman basınına konuşan Uğur Şahin, "Aşıyı çeşitli mutasyonlarla birlikte, yaklaşık 20 virüs varyantına karşı test ettik. Aşı, ürettiği bağışıklık tepkisi ile hepsinde bütün virüs türlerini etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Moderna tarafından yapılan açıklamada ise "Bugüne kadarki verilere dayanarak, Moderna aşısının İngiltere'de yakın zamanda tanımlanan varyantlara karşı koruyucu olmasını bekliyoruz. Bu beklentiyi doğrulamak için önümüzdeki haftalarda ek testler gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verildi.