Pfizer/BioNTech aşısının ismi belli oldu

Pfizer ve BioNTech ortak yapımı olan koronavirüs aşısının adı Comirnaty olarak belirlendi. Şirket; 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 yılı sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon doz aşının piyasaya sürülme hedefinin olduğunu vurguladı.

BioNTech tıbbi araştırmalar yöneticisi ve şirketin kurucu ortağı Özlem Türeci basın toplantısında aşının hazırlanma sürecine ilişkin bilgiler paylaştı.

Aşının "Işık Hızı" adlı 10 aylık bir proje sonucunda hazırlandığını belirten Türeci, aşının ilk faz denemelerinin 23 Nisan 2020 tarihinde başladığını söyledi.

Yüzde 95 etki

Türeci, 27 Temmuz'da ikinci faz denemelerine geçilen aşının yaklaşık 44 bin denek üzerinde yapılan üçüncü faz denemelerinde de yüzde 95 oranında etkinlik gösterdiğini aktardı.

Üçüncü faz denemelere katılan kişiler ABD, Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantin'den seçilirken bunların yüzde 40'ından fazlasının 65-85 yaşları arasında olduğu belirtildi. Aşının baş ağrısı ve yorgunluk gibi yan etkileri olduğu, uygulanan kişilerin yüzde 2'sinde baş ağrısı ve yüzde 3,8'inde yorgunluk görüldüğü kaydedildi. Bunun dışında ise aşının genel olarak iyi tolere edildiği ifade edildi.

Aşının mRNA, şeker, tuz, lipitler ve zerk edilebilmesi için sudan oluştuğunu belirtildi.