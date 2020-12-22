Pfizer/BioNTech aşısına bir onay daha

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, Avrupa Birliği'nde ilk Covid-19 aşısına onay verildi. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen BNT162b2 isimli Covid-19 aşısının 16 yaşından büyük kişilerde kullanılmasına onay vermesinin ardından Avrupa Komisyonu da BNT162b2 aşısına koşullu pazarlama izni verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Bugün Covid-19 ile mücadelemize önemli bir bölüm ekliyoruz. Avrupa vatandaşlarına ilk Covid-19 aşısını sunma kararı aldık. BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen aşıya koşullu pazarlama izni verdik" ifadelerini kullandı.

Leyen, "Avrupa İlaç Ajansı bu aşıyı kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Covid-19'a karşı güvenli ve etkili olduğu sonucuna vardı. Bu bilimsel değerlendirmeye dayanarak, Avrupa Birliği pazarı için yetkilendirmeye başladık" şeklinde konuştu.

Aşının yakın zamanda piyasaya sürüleceğini belirten Leyen, "Söz verdiğimiz gibi bu aşı aynı şartlarda tüm AB ülkeleri için aynı anda satışa sunulacak. Bu aşının ilk grupları, önümüzdeki günlerde Pfizer'in Belçika'daki üretim tesisinden sevk edilecek. Böylece aşılama 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde Avrupa Birliği aşılama günlerinde aynı anda başlayabilir. Bu zor yılı bitirmenin ve sonunda Covid-19'da sayfayı değiştirmeye başlamanın çok iyi bir yoludur" dedi.