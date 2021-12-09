Pfizer müşteriyi bol buldu, durmadan artırıyor: 'Dördüncü doza ihtiyaç olacak'

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurduğu BioNTech ile corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer’ın CEO’su Dr. Albert Bourla, Omicron varyantına karşı önemli açıklamalarda bulundu.

Pfizer CEO’su Albert Bourla Çbugün yaptığı açıklamada, ön araştırmaların yeni Omicron varyantının şirketin BioNTech ile geliştirdiği aşı tarafından üretilen koruyucu antikorları zayıflatabileceğini göstermesinin ardından insanların beklenenden daha erken dördüncü bir Covid-19 aşısına ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

İki dozun korumasında düşüş

Pfizer/BioNTech, dün, üçüncü bir aşının OmiCron varyantı ile mücadelede etkili olduğunu gösteren ilk laboratuvar çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Buna göre, ilk iki doz aşı serisinin ise yeni varyanta karşı koruma kabiliyetinde düşüşe saptandı. Bununla birlikte, şirketler, iki dozlu serinin muhtemelen hala Omicron’dan kaynaklı ciddi şekilde hastalanmaya karşı koruma sağladığını söyledi.

Bourla, şirket tarafından yapılan bir ön çalışmanın, varyantın sentetik, laboratuvarda oluşturulmuş bir kopyasına dayandığını ve gerçek virüse karşı testlerden daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Pfizer CEO’su, önümüzdeki iki hafta içinde, araştırmaların da sonuçlanmasıyla daha doğru sonuçlara ulaşılabileceğini söyledi.

'Dördüncü doza ihtiyacımız olacak'

ABD merkezli iş ve ekonomi kanalı CNBC’ye konuşan Bourla, “Resmi verileri gördüğümüzde, Omicron’a karşı üçüncü dozun yeterli olup olmayacağını belirleyebileceğiz. Ancak bence dördüncü bir doza ihtiyacımız olacak,” dedi.,

Bourla daha önce üçüncü dozdan 12 ay sonra dördüncü bir atışa ihtiyaç duyulacağını ön gören bir açıklama yapmıştı.

Pfizer CEO’su şu anda en önemli şeyin kış mevsimi üçüncü dozları uygulamak olduğunu söyledi. Halk sağlığı yetkilileri, insanlar soğuktan kaçmak için iç mekanlarda daha fazla toplandıkça Covid enfeksiyonlarında ani bir artış konusunda endişeli.

Bourla, “Üçüncü bir dozun çok iyi koruma sağlayacağına inanıyorum,” dedi. Ayrıca Pfizer’in oral antiviral hapı Paxlovid gibi tedavilerin kış aylarında hastaneye yatışları önlemeye ve Covid’i kontrol etmeye yardımcı olacağını söyledi.