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Korona Virüs Pfizer-BioNTech sonuçları açıkladı... İşte 3. doz aşının etkinlik oranı
Korona Virüs

Pfizer-BioNTech sonuçları açıkladı... İşte 3. doz aşının etkinlik oranı

Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz koronavirüs aşılarıyla ilgili yaptığı denemenin ön sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, üçüncü doz koronavirüs aşısının etkinlik oranının yüzde 95,6 olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 16:21:00 -
Pfizer-BioNTech sonuçları açıkladı... İşte 3. doz aşının etkinlik oranı

Koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz koronavirüs aşıları ile ilgili yaptığı denemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Pfizer-BioNTech şirketinden yapılan açıklamaya göre güçlendirici üçüncü doz koronavirüs aşısının virüse karşı yüzde 95,6 etkili olduğu bildirildi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, daha önce açıklanan kanıtlara eklenen yeni önemli verilerin, güçlendirici dozun geniş bir insan popülasyonunu koronavirüsten ve türevlerinden korumaya yardımcı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

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